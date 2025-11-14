El PP de Soria dice que ha "frenado" la eliminación de paradas de bus en la provincia

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El PP de Soria afirmó este viernes que el partido «ha frenado» la eliminación de paradas de autobús en Soria y «evita» que 33 pueblos se queden sin servicio. A través de un comunicado, el Diputado del Partido Popular por la provincia, Tomás Cabezón, recordó que «los socialistas sorianos apoyaban el mapa concesional del Ministerio de Transportes que eliminaba 39 paradas abandonando a más de 7.500 vecinos». El PSOE, por su parte, reiteró por activa y por pasiva que el nuevo mapa de la ley no representaba ninguna afectación en cuanto a paradas en Soria.

En cualquier caso, el PP presume de que ha «conseguido» que la Ley de Movilidad Sostenible incorpore «los cambios necesarios para impedir que el Gobierno suprima» paradas de autobús en Soria. El mapa concesional diseñado por el Ministerio de Transportes, siempre según el PP, dejaba sin servicio a 33 pueblos y eliminaba 39 de las 55 paradas actuales, afectando a más de 7.600 vecinos. Con las enmiendas del PP aprobadas en el Congreso, «la provincia mantiene todas sus rutas, frecuencias y horarios».

El Partido Popular recuerda igualmente que esta propuesta del Gobierno fue defendida por el PSOE de Soria, sus parlamentarios nacionales y el alcalde de la capital, Carlos Martínez, «que respaldaron el mapa que recortaba servicios en la provincia y sostenían que la eliminación de paradas no afectaba a la conectividad». El proyecto dejaba «solo 16 paradas operativas y obligaba a miles de sorianos a desplazarse decenas de kilómetros para acceder al transporte público más básico».

Tomás Cabezón señaló que «el PSOE de Soria ha defendido que se quiten servicios a nuestros pueblos. Nosotros no. Nos comprometimos a ir al Congreso a trabajar por los temas que importan a los sorianos y lo estamos cumpliendo. No vamos a permitir que nadie decida desde Madrid que nuestros vecinos se queden sin autobús».

El diputado popular añadió que «Soria no puede perder ni una parada más. La propuesta del Gobierno era un ataque directo a la provincia y lo hemos frenado con trabajo, rigor y resultados. Mientras otros se dedicaban a justificar recortes, nosotros los hemos evitado».

La ley incluye también la consolidación del servicio Soria-Calatayud, que dejará de ser una experiencia piloto y pasará a ser universal, eliminándose el factor del empadronamiento en la provincia para poder acceder a ella. El PP dice que que «valora este avance, pero considera que resulta insuficiente, ya que el Gobierno no garantiza un aumento de plazas ni la ampliación de frecuencias».

Según Cabezón, «es positivo que se recoja el Soria-Calatayud, pero hacen falta compromisos reales del Gobierno y de los socialistas sorianos. Soria necesita más plazas y mejores horarios, no un servicio mínimo pensado para cubrir expediente. Vamos a seguir exigiendo mejoras».

Los populares subrayaron que «reiteran su compromiso con la provincia porque «no vamos a dejar que nos quiten servicios. Estamos en el Congreso para defender a Soria con hechos, y cada vez que el Gobierno plantee un recorte, nos tendrá enfrente», concluyó Cabezón.