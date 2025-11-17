La prestación de servicios deja un retorno de 867 euros por vecino en Soria

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

Del transporte público a la Policía Local, pasando por los bomberos, las actividades culturales, la atención a las personas en riesgo de exclusión, la limpieza viaria o el abastecimiento de agua, son múltiples las acciones que ejecuta el Ayuntamiento de Soria para prestar los servicios a los ciudadanos. Unos servicios que van de lo básico a las actuaciones económicas y que dejaron durante el pasado ejercicio un retorno de algo más de 867 euros por vecino. Exactamente, contando con una población en la capital de 40.750 empadronados, una media de 867,76 euros. Es lo que resulta de la elaboración del coste efectivo de los servicios municipales, que el Consistorio debe remitir al Ministerio de Hacienda antes del 1 de noviembre. El conjunto de las actuaciones locales sumó 35,3 millones en el ejercicio, con la acción social como elemento más destacado.

En este sentido, la evaluación de las necesidades sociales y la atención en primera instancia de las personas en riesgo de exclusión rozó los seis millones de euros, constituyendo la actividad municipal que más recursos consumió individualmente. Estos seis millones constituyen el área de gasto social, que en Soria moviliza prácticamente el 17% del presupuesto de servicios.

Por partidas, el segundo apartado más importante viene constituido por la promoción deportiva. Aquí se contabilizan 4,4 millones. Si se tiene en cuenta que las actividades culturales sumaron otros 3,6 millones, en Soria se gasta algo más de ocho millones en deporte y cultura. Más, teniendo en cuenta el gasto en instalaciones deportivas y de tiempo libre, con 314.000 y 542.000 euros, respectivamente.

Estas promociones constituyen el área de gasto de bienes públicos de carácter preferente, que en conjunto representa 10 millones de euros. Si bien la cultura y el deporte forman el grueso del gasto, no hay que perder de vista lo que el Ayuntamiento destina a la conservación y mantenimiento de los colegios, hasta 1,1 millones. Los bienes públicos de carácter preferente se traducen en el 28,34% del total del gasto de los servicios municipales.

La esfera más cuantiosa de las prestaciones locales pasa por los servicios básicos, aquellos de obligado cumplimiento. El Consistorio centra en este área 18,2 millones, lo que se traduce en el 51,68% del total.

Entre las funciones básicas destacan la Policía Local, los bomberos y la limpieza viaria. Los agentes alcanzan prácticamente los 3,9 millones, mientras que el salvamento y extinción de incendios moviliza 2,6. Una cantidad similar a la de la limpieza viaria, un aseo de calles que se complementa con la recogida de residuos, que al Ayuntamiento le sale por casi 1,2 millones.

Otros servicios básicos son la pavimentación de calles, que en 2024 dejó una cifra de 1,4 millones; el mantenimiento de la Dehesa (1,7 millones); el alumbrado (868.000 euros); el tratamiento de residuos (937.000 euros);o las necesidades de planeamiento (749.000 euros). En materia de medio ambiente, los requerimientos urbanos superan el millón, mientras que el resto de parques necesitan 466.000 euros. Mientras el Ayuntamiento destina 132.000 euros al abastecimiento de agua, el cementerio asume 240.000 euros.

El último apartado de gasto es el denominado de actuaciones económicas. En este área el gasto es más reducido que en las anteriores, hasta llegar a algo más que el millón de euros. Aquí se encuentra el transporte urbano, que no es de prestación obligatoria en Soria y que acumula 629.000 euros. El mercado de abastos ‘consume’ 253.000 euros y 196.000 la información turística. Las actuaciones de carácter económico acumulan el 3% del gasto en servicios.