Pacma carga contra Santonja y acusa a la Junta de declarar BIC el Toro Jubilo "por miedo a la ilegalización"

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El polémico Toro Jubilo regresó el sábado a Medinaceli pero no se han apagado los ecos del festejo que enfrenta a tradicionalistas y pro taurinos con animalistas. El partido animalista PACMA ha respondido a través de un comunicado al consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, quien estuvo en la cita en la localidad del sur de la provincia: “Defender esta barbaridad es ir contra la verdadera cultura"

PACMA ha recordado que el proceso judicial sigue abierto y desmiente que "la declaración como Bien de Interés Cultural no sea una respuesta al intento de abolición"

Desde la órbita animalista explican que las declaraciones de Santonja celebrando el regreso del Toro Júbilo y señalando que “tenía que volver”, "obvian por completo la realidad de lo ocurrido este sábado en Medinaceli". La formación política considera “gravísimo” reivindicar como "éxito" un festejo que, apuntan, "se caracterizó por el sufrimiento extremo del animal durante más de dos horas, el desbordamiento y el caos organizativo".

El Partido Animalista reiteró que "documentó el acto íntegramente" y subió el vídeo a sus redes sociales, donde, apunta, "ha generado debate". El embolado del animal, explica, se prolongó 19 minutos con "la visión del animal bloqueada, mientras mugía". Ya encendido, el toro se "zafó del pilón y trató reiteradamente de apagar el fuego enterrando la cabeza en el barro, mientras algunos asistentes del público reavivaban las llamas una y otra vez abanicando con capotes".

El recinto terminó "prácticamente vacío antes de que el festejo concluyera, mientras la organización, desbordada, intentaba encerrar al toro sin éxito hasta pasadas la una y media de la madrugada".

El Partido Animalista lamenta que, "en lugar de atender a la argumentación que, según defienden en el procedimiento judicial, refleja la presunta ilegalidad del festejo, la Junta de Castilla y León se refiera a este en términos triunfalistas y promueva la idea de declararlo Bien de Interés Cultural". PACMA considera que esta propuesta “busca blindar por miedo a la ilegalización".

Desde la formación subrayan que continuarán "trabajando en el ámbito administrativo y judicial" para que episodios como el del sábado "dejen de ampararse en la tradición y la inercia institucional".

Los animalistas afirman que “no se puede proteger como cultura lo que a todas luces es sufrimiento” y anuncian que seguirá avanzando “hasta donde sea penalmente factible para poner fin al Toro Júbilo y a todos los festejos basados en el maltrato animal"