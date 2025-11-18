La concentración propalestina en Soria el día de San Saturio llega al Senado

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

La concentración propalestina del día de San Saturio salta al panorama nacional de la mano del senador Javier Jiménez. El representante popular por Soria se interesa por las circunstancias del acto y la respuesta del Gobierno es clara: la manifestación no necesitaba autorización previa y tampoco se había comunicado con anterioridad a la Subdelegación.

Manifestantes en contra de la matanza en Gaza prorrumpieron en consignas mientras la manifestación del santo atravesaba la plaza de Mariano Granados. Apostados con carteles y banderas hicieron llegar el malestar por los bombardeos y la situación humanitaria, una situación que no dudaron en calificar de ‘genocidio’ y que también sirvió para poner de relieve la postura contraria a la del Gobierno en relación al caso.

Según la «Ley Orgánica 9/1983, reguladora del derecho de reunión, ninguna reunión estará sometida al régimen de previa autorización», señala el Gobierno en su respuesta. Como Jiménez se había interesado por hacer pública la autorización, el Gobierno le contesta que no puede hacerla pública, ya que «no se recibió solicitud de autorización para la celebración de la manifestación objeto de la pregunta». Tampoco había sido comunicada a la Subdelegación del Gobierno. No obstante, la representación del Estado en la provincia tenía conocimiento de ella a través de la convocatoria realizada en redes sociales.

La concentración del 2 de octubre desató las críticas de los populares y de Vox. El presidente del PP en Soria, Benito Serrano, afirmó entonces en la red X que ni era «el sitio ni el momento». Consideró el acto como un «boicot a la tradición, a las costumbres y al sentimiento religioso de los sorianos» que « no van a arreglar el horror que se está viviendo en Palestina». En este sentido, «denunciamos las muertes, pero respetamos las tradiciones. No les he visto denunciar otros casos».

Por parte de Vox el concejal Fernando Castillo, también en X, calificó de «absolutamente vergonzoso el boicot al acto religioso central de la celebración de San Saturio». Expresó que «la extrema radicalidad les lleva a no respetar religión, costumbres ni actos oficiales».

Para el alcalde de Soria, Carlos Martínez, «hubo respeto, quiero creer que mutuo», entre los activistas que denunciaban la situación en Palestina y los asistentes a la procesión.