El Festival Internacional Vive la Magia regresa a Soria del 3 al 5 de enero

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

Los mejores magos del mundo vuelven a citarse en Soria, de la mano del Festival Internacional Vive la Magia. El gran ciclo regresa con sus trucos y una diversidad de modalidades artísticas para rodearlos y se encontrará con el público de Soria del 3 al 5 de enero en una variedad de escenarios, con la Gala Internacional como gran acontecimiento. El Festival, que llega a su novena edición en la capital soriana, es ya un «clásico imprescindible para empezar el año», destacó la concejala de Cultura, Gloria Gonzalo. Es la «gala más espectacular que se acoge en el Palacio de la Audiencia a lo largo del año», además con «toda la magia que inunda las calles» y «muchísimos espacios».

Es la «magia solidaria», señaló el organizador, Juan Mayoral, quien destacó en esta faceta a Leo Bordigoni, Jon Ander, Andrely o Jessica Guloomal, una de las pocas magas sobre la escena (por lo que desde la organización «siempre contamos con magia femenina»). Los Cines Mercado, el centro social del Espolón, el Árbol de la Música, la residencia Los Royales, las plazas de Herradores y de las Mujeres o el Hospital Santa Bárbara son alguno de los espacios donde se desarrollará este ciclo.

Para el día 5 está prevista la presencia de Julián y Perdocho en el Palacio de la Audiencia, un «espectáculo importante» y «muy divertido» en el que el público «se lo va a pasar muy bien, garantizado». Todos los artistas que concurren en Soria son de «primera división». Entre los magos y ayudantes, una veintena de artistas estará presente en Soria durante el Festival.

Para el 4 de enero, a las 21.00 horas en el Palacio de la Audiencia, está programada la Gala Internacional Vive la Magia, con figuras de cinco nacionalidades. Cinco nacionalidades sobre las tablas, con la china Violeta Zheng como maestra de ceremonias. Directora escénica, bailarina y maga, presentará una gala en la que estarán presentes Charlie Mag (España), con su espectáculo fusión de flamenco y magia; Christiansen Mortenn (Dinamarca), dos veces ganador del premio magia de humor; Klek Entòs (Francia), «famoso en televisiones europeas» y «único, originalísimo»; Raymond Crowe (Australia), que cultiva la pantomima y las sombras chinescas; y el dúo Imanol D’Albéniz y Giorgia Adel (España-Australia), bailarines y magos.

Una gala «de lujo», subrayó el organizador, quien alabó al público de Soria como «agradecidísimo». La venta de entradas comenzará en la primera semana de diciembre. Mayoral se refirió además al cartel, con una imagen de 1880, que marca una transición entre la magia antigua y la moderna.