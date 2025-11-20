Toni Nadal apela «al trabajo y el carácter» para «superarse en la vida y ser feliz»

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El auditorio del Conservatorio Oreste Camarca fue el escenario en el que el tío y entrenador del laureado tenista Rafa Nadal, Toni Nadal, ofreció este miércoles una charla a casi 300 alumnos de 4º de la ESO y Bachillerato. Una ponencia enmarcada dentro de la Jornada sobre Educación en Valores, impulsada por la Consejería de Educación de Castilla y León.

Nadal fue claro en su encuentro en los medios, previo a la cita con los estudiantes, en el que puso encima de la mesa «el valor del trabajo y el valor del compromiso así como la formación del carácter, algo fundamental en la vida y lo que marcó la diferencia a nivel deportivo de mi sobrino». Todo ello, «es aplicable a cualquier ámbito de la vida, no solo se ciñe al deporte», indica el preparador y embajador de la Rafa Nadal Academy.

Nadal asegura que defiende «un modelo de vida basado en el trabajo. El problema es que hoy en día queremos inventar» y parafrasea a San Agustín que decía «es malo sufrir; es muy bueno haber sufrido ya que eso te ayuda a formar el carácter». Y también hace suyas las palabras de Goethe, uno de los principales escritores de Alemania que decía «el talento se construye en la calma, el carácter se construye en la tempestad». El tío de Rafa Nadal asegura que «para construir un carácter fuerte se necesitan hechos. Si quieres ser un campeón, evidentemente, tienes que ir al límite pero para formarte en la vida, que no va a salir todo a pedir de boca ni va a ser todo de color de rosa, hay que prepararse para la adversidad».

Jornada sobre Educación en Valores con la charla del preparador Toni Nadal.Montesegurofoto

En la jornada estuvo también presente la consejera de Educación de la Junta, Rocío Lucas, que subrayó que para la Junta «la educación va más allá de la parte académica. La educación tiene que educar y formar para la vida». Por eso, se refirió a una educación integral «y junto a esa parte académica a la que damos mucho valor en el sistema educativo de Castilla y León cuidamos la educación emocional». Y, precisamente, es en esta parte «donde encaja la innovación educativa» y esta jornada que se llevó a cabo en el Conservatorio de Música de la capital.

Una jornada que se centró «en cómo la sociedad tiene que trabajar en aspectos como la frustración y que no te defraude el fracaso así como el esfuerzo para lograr metas». Estas ponencias se están realizando en todas las provincias de Castilla y León, y, de hecho, «Soria es la cuarta parada que realiza Toni Nadal» en este tour por la Comunidad, tal y como explicó Lucas.

Precisamente a la frustración quiso también referirse Toni Nadal. «Yo lo noto en la Academia de Rafael donde tenemos 150 chicos y la gente cae mucho antes en la frustración y debe tener alguna explicación. Hay que analizarlo bien y vamos a ver por qué la gente se frustra antes». Frente a ello, «a lo mejor se han aplicado unos criterios mejores en su formación».

Por otra parte, Nadal hizo hincapié en que «hay un sector de la población donde parece que en la vida por encima de todo nos lo tenemos que pasar bien, hay que conseguir las cosas de manera fácil y es verdad que en la sociedad actual con las nuevas tecnologías se tiende a la facilidad pero la gente alcanza antes la felicidad a través del trabajo y de sentirse útil», aseveró.

En este punto asegura que «lo que yo intento trasladar es que como tío de Rafael, evidentemente, busqué que ganara Roland Garros o Wimbledon, pero, por encima de todo, que fuera feliz». Y es que, en su opinión, «uno es mucho más feliz cuando es responsable y cuando se compromete en las cosas de la mejor manera posible». Y añade: «Todo bajo el paraguas de la educación, la corrección y el respeto pero, por encima de todo nosotros nos tenemos que sentir útiles».

Por otra parte, continúa, «en la sociedad actual vivimos con unas comodidades y unas ventajas que antes no se tenían gracias a mucha gente pero, por encima de todo, gracias a gente que se ha esforzado en superarse en muchos ámbitos: educación, medicina, arquitectura... Por ello, lo que tenemos que hacer en nuestro trabajo es intentar hacerlo de la mejor manera posible».

En este sentido, asevera Nadal, «yo nunca hice nada en una pista de tenis que no aplicara fuera de la pista». Es decir, «al final, tú quieres conseguir el mejor rendimiento. No es un tema de conseguir ganar el US Open o la Copa Davis, es un tema de conseguir dar tu mejor versión». Y, «¿cómo la das? Con un compromiso y una gran preparación y eso es válido para todos los ámbitos» dejando una afirmación para la reflexión: «Cuando acudimos al médico queremos su máximo compromiso y su mejor versión porque sino tenemos un problema, pues cuando nosotros trabajamos tenemos que intentar hacerlo de la mejor manera», reflexiona.

Durante la presentación de la jornada, la representante de Educación, apuntó que «no es casual que haya sido precisamente en la tierra de Numancia, símbolo histórico de resistencia», donde Rocío Lucas ha subrayado la importancia de que los jóvenes encuentren «referentes reales, personas que inspiren y que demuestren que se puede llegar lejos si uno se lo propone, si uno persevera, si uno sabe mirar a su tierra, y a su historia, con orgullo, con gratitud y con esperanza».

Copa Davis

Por último, Toni Nadal se refirió a la competición de la Copa Davis y la participación de España con la ausencia de última hora de Carlos Alcaraz por lesión. Los pupilos de David Ferrer se enfrentan este jueves a la República Checa y Nadal destaca que la baja de Alcaraz «es un auténtico problema, siendo todo mucho más difícil» aunque se refirió al tenista Jaume Munar, mallorquín y que ha estado muchos años en la Academia de Rafa Nadal: «Espero que nos salve y haga una buena Copa Davis». Junto a Munar completan el equipo Pablo Carreño, Pedro Martínez y Marcel Granollers.