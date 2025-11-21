Solarig invertirá 35 millones en una planta de biometano en el término soriano de Coscurita

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

La multinacional Solarig sigue apostando por Soria. Su nuevo proyecto en la provincia se ubica en Coscurita, una planta de biometano en la que invertirá 35 millones de euros, con la previsión de su puesta en marcha a principios de 2028. Se trata de una iniciativa de Biorig, la división de producción de biometano de Solarig, que forma parte de las 10 instalaciones que están en distintas fases de desarrollo en Castilla y León.

El proyecto, que sale este viernes a exposición pública, producirá 91 GWh anuales de biometano, el equivalente al consumo de 16.000 hogares, además de 15.000 toneladas al año de CO2 biogénico –liberado de forma natural en la descomposición de materia orgánica–. Se estima que la instalación evitará la emisión de 44.500 toneladas al año de CO2 a la atmósfera.

Biorig destaca que su instalación, además de ser una infraestructura que contribuye a mejorar la gestión de los residuos del sector primario en las inmediaciones de Coscurita, generará biometano –gas con características similares al gas natural fósil, pero de origen renovable–, CO2 biogénico y elaborará un fertilizante orgánico, higienizado y estabilizado, por lo que será de aplicación segura e inodora, que estará certificado bajo el Reglamento de la Unión Europea.

La planta de Coscurita supondrá la creación de un centenar de puestos de trabajo para la fase de construcción, y se generarán otros 35 puestos directos e indirectos durante la operación de la instalación, prevista para 40 años.

En este sentido, uno de los compromisos que de apunta Biorig es la formación y promoción del empleo local en los municipios en los que opera, facilitando la inserción laboral de los vecinos de cada municipio en las instalaciones, siempre que se cumplan con los requisitos de empleabilidad mínimos.

La instalación de Coscurita valorizará de media 163.000 toneladas al año de materias primas agrícolas y ganaderas. Serán exclusivamente purines y estiércoles, lo que representará aproximadamente el 80% de la dieta de la instalación, así como paja de cereal, el 20% restante. Biorig indica que el suministro de la planta se obtendrá de explotaciones ya existentes del sector primario y cercanas a la instalación, en un radio medio de unos 35 kilómetros.

Biorig cuenta con el compromiso de no utilizar en ningún caso otros residuos para la digestión anaerobia, como lodos de depuradora, animales de matadero o Forsu (fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos,).

Biorig tiene como uno de sus objetivos que sus instalaciones generen el menor impacto posible en su entorno cercano desde el punto de vista social. De hecho, resalta que la instalación se ubicará a más de dos kilómetros del núcleo urbano más próximo que es Coscurita.

Según los datos que maneja la Junta de Castilla y León de censo ganadero y producción de deyecciones ganaderas por tipología animal, dentro del radio considerado de 25 kilómetros se producirían unas 630.917 toneladas al año. Por lo tanto, la producción de residuos del sector primario en el área de actividad de Biorig es muy superior a las necesidades de la planta, indican desde la división de Solarig.

La instalación de biometano contará con una reinversión local asociada en el municipio de Coscurita que rondará los 250.000 euros a lo largo de la vida útil de la instalación, según la previsión de un proyecto que avanza en su tramitación, como indica que ya hoy salga a exposición pública. Las iniciativas a financiar, matiza Biorig, serán decididas de manera colegiada en las mesas de diálogo verde que pondrá en marcha y de la que formarán parte la empresa, el Ayuntamiento y asociaciones.

«Biorig, alineados con su compromiso con la transparencia y el impacto social positivo, cuenta con el compromiso de informar a los vecinos del municipio, así como a hacerlos partícipes de los planes de reinversión comunitaria que desarrolla en sus instalaciones», resalta la compañía de Solarig, firma creada por el soriano Miguel Ángel Calleja Rodríguez en 2005, de la que actualmente es presidente y consejero delegado, dedicada a energías renovables, gases verdes y combustibles sostenibles.

En aras a esa transparencia, información e impacto social positivo, Biorig habilitará próximamente un espacio de encuentro donde los vecinos de Coscurita puedan acudir para recibir información y aclarar dudas de manera directa. Del mismo modo, la compañía informará «de manera proactiva a la población de Coscurita y del entorno de la instalación para contribuir a la transparencia del proyecto».

Articulará una mesa de diálogo verde, como viene realizando en todos los municipios donde Biorig desarrolla proyectos. Esta mesa reunirá a la administración local, el tejido asociativo y vecinal de los municipios y a la propia empresa para favorecer el intercambio de información entre los distintos actores sociales y Biorig.

Desde Solarig afirman que por el momento ésta es su única instalación de biometano que está en desarrollo en la provincia de Soria, y que las otras nueve proyectadas en el conjunto de Castilla y León ya están en marcha en uno u otro estadio.

La más avanzada es la planta del municipio de San Millán de los Caballeros, en la provincia de León, que esperan que entre en operación ya en 2027.

La planta soriana se suma a otros proyectos de Solarig en la provincia. La apuesta se traduce, en primer término, por el traslado, ya efectivo, de su sede corporativa a uno de los edificios que componen las emblemáticas Cúpulas de la Energías en el Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA).

No obstante, aún más importante es el pionero proyecto Numantia SAF con el que la multinacional soriana pretende, con vistas al año 2028, desarrollar una inversión de casi 800 millones en la construcción de una planta para la producción de combustible sostenible para aviación (SAF).