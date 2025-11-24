Reencuentro de alumnos del Colegio Sagrado Corazón… 25 años después

Decenas de antiguos alumnos del Colegio Sagrado Corazón de Soria se reencontraron un cuarto de siglo después.JAVI PENUMBRA

Publicado por Javier Alonso Soria Creado: Actualizado:

El 22 de noviembre estaba marcado en la agenda de muchos desde hacía tiempo. Una típica mañana soriana de invierno, fría pero soleada, fue el escenario perfecto para un día lleno de emociones y recuerdos, que tuvo lugar este pasado sábado en Soria con el reencuentro de antiguos alumnos del Colegio Sagrado Corazón, 25 años después de que finalizaran sus estudios en el centro. Alrededor de medio centenar de asistentes participaron en esta intensa jornada cargada de nostalgia, alegría, anécdotas y muchas risas.

El encuentro comenzó a las 12.00 horas con la visita al colegio, donde los exalumnos recorrieron, un cuarto de siglo después, las aulas y los pasillos que marcaron su infancia y adolescencia. Durante la visita hubo tiempo para jugar al quién es quién con cada orla; se proyectó un emotivo video con fotografías de aquella época, provocando sonrisas y lágrimas a partes iguales; se cantó la canción de La Milagrosa a capella; se bromeó con el hecho de que el colegio haya permanecido inmune al pladur de hoy en día; se recorrieron las clases y sus pupitres; y hasta se tocó la campana que anunciaba en su tiempo el final del recreo.

Los saludos y abrazos se combinaron con momentos de reconocimiento, en especial para las organizadoras y su inmenso trabajo de preparación, y se hizo entrega de condecoraciones a cada uno de los alumnos presentes. Aquellos que no pudieron desplazarse hasta Soria, participaron mediante videoconferencia, completando virtualmente una reunión de amigos y compañeros de generación, muchos de ellos, sin verse durante todo este tiempo.

La celebración continuó con una comida conjunta en un ambiente distendido y festivo, donde las charlas y las risas se extendieron repasando los innumerables recuerdos y batallitas de la época, poniéndose al día con los compañeros, y recordando a los alumnos que no pudieron asistir, cerrando la jornada con un sentimiento de reencuentro que permanecerá en la memoria de todos los asistentes…si las cervezas ingeridas lo permiten, claro.

Esta reunión no solo permitió revivir momentos especiales, sino también reforzar la amistad y los lazos que el paso del tiempo y la distancia solo diluyeron, pero no han podido romper, consolidando un emotivo homenaje a una generación que forma parte de la historia de lo que un día fue el Colegio Sagrado Corazón, el Saco, para los amigos.