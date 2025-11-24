Información pública para la nueva subestación eléctrica de Zuzones y la línea de 400 kV entre Burgos y Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Gobierno de España ha abierto el trámite de información pública del proyecto de nueva subestación eléctrica de transporte Zuzones 400 kV y de las líneas asociadas a 400 kV en las provincias de Burgos y Soria. Se trata de una actuación promovida por Red Eléctrica de España, S.A.U., transportista único del sistema eléctrico español, que se integra en el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026.

El anuncio, publicado el pasado viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), describe la construcción de una nueva subestación de transporte a 400 kV en el término municipal de La Vid y Barrios (Burgos), así como un tramo de línea aérea de transporte de energía eléctrica, de doble circuito, que realiza la entrada y salida en esta instalación desde la actual línea de 400 kV Mudarra-Almazán. Este tramo discurre por La Vid y Barrios y por el municipio soriano de Langa de Duero.

El proyecto incluye además otro pequeño tramo de línea aérea de 400 kV, también de doble circuito con uno instalado, que enlaza la nueva subestación de transporte con la subestación de distribución existente «ST Zuzones», situada igualmente en La Vid y Barrios. Conjunto de actuaciones que refuerza el eje de muy alta tensión entre Burgos y Soria y mejora la capacidad de la red para integrar nueva generación renovable y aumentar la seguridad del suministro eléctrico en la zona.

La Dirección General de Política Energética y Minas, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actúa como órgano competente para las autorizaciones administrativas y para la declaración de utilidad pública, mientras que las Dependencias de Industria y Energía de las Subdelegaciones del Gobierno en Burgos y Soria asumen la tramitación del expediente en cada una de las provincias afectadas.

Desde el punto de vista ambiental, el proyecto ya cuenta con un Informe de Impacto Ambiental favorable, emitido el 14 de agosto de 2025 por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. Este informe concluye que no resulta necesario un procedimiento ordinario de evaluación de impacto ambiental, al no apreciarse efectos adversos significativos sobre el medio ambiente siempre que se cumplan las medidas preventivas y correctoras previstas.

La actuación forma parte de un paquete de inversiones de la planificación eléctrica estatal que incluye varias subestaciones de apoyo a la red de distribución, entre ellas la de Zuzones, según el anexo de modificaciones del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte aprobado en 2024.

La publicación en el BOE abre un plazo de 30 días para que personas, entidades y administraciones interesadas presenten alegaciones o aportaciones. La documentación completa del proyecto puede consultarse en la página web de la Delegación del Gobierno en Castilla y León, en el apartado «Proyectos, campañas e información», epígrafe «Procedimientos de información pública» de instalaciones de energía eléctrica, así como en la dirección electrónica habilitada para la tramitación. También está disponible en las sedes de las Subdelegaciones del Gobierno en Burgos y en Soria, de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 horas.