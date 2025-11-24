Protesta en el Campus. Fotos de la sentada del CAFyD por la regulación las profesiones del deporte

Los alumnos se sentaron para reclamar la Ley estatal de profesionales del deporteMARIO TEJEDOR

Cerca de un centenar de estudiantes se sumaron a la protesta nacional para reclamar al Gobierno que promueva la Ley relativa a la regulación y ordenación estatal de las profesiones del deporte y la actividad física en España.

La sentada precedió la lectura de un manifiesto por la necesidad urgente de una ordenación profesional justa, coherente y acorde al nivel formativo del sector.