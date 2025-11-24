Protesta en el Campus. Fotos de la sentada del CAFyD por la regulación las profesiones del deporte

Publicado por
Mario Tejedor
Soria
Creado:
Actualizado:
Cerca de un centenar de estudiantes se sumaron a la protesta nacional para reclamar al Gobierno que promueva la Ley relativa a la regulación y ordenación estatal de las profesiones del deporte y la actividad física en España.
La sentada precedió la lectura de un manifiesto por la necesidad urgente de una ordenación profesional justa, coherente y acorde al nivel formativo del sector.
Protesta del CAFyD en el Campus Duques de Soria
