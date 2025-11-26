Premios Pyme 2025 del Banco Santander (fotos)

Publicado por
Mario Tejedor
Soria
Creado:
26.11.2025 | 11:55
Actualizado:
26.11.2025 | 11:55
El
Banco Santander entrega los Premios Pyme 2025 un año más, en esta ocasión el galardón principal fue para el Virrey Palafox S.A. Recogieron el reconocimiento Beatriz Martínez y Armando García de manos del director comercial de Empresas de Castilla y León en Banco Santander, Jesús Martín.
Los premios accésit fueron para
Agerpix Technologies S.L., Nibilium Import Export S.L., Distribuciones Palacios S.A.U., y Horelavega S.L.
El acto se celebró en la ofina central MARIO TEJEDOR
Premiso PYME del Banco Santander
