Premios Pyme 2025 del Banco Santander (fotos)

El acto se celebró en la ofina centralMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

El Banco Santander entrega los Premios Pyme 2025 un año más, en esta ocasión el galardón principal fue para el Virrey Palafox S.A. Recogieron el reconocimiento Beatriz Martínez y Armando García de manos del director comercial de Empresas de Castilla y León en Banco Santander, Jesús Martín.

Los premios accésit fueron para Agerpix Technologies S.L., Nibilium Import Export S.L., Distribuciones Palacios S.A.U., y Horelavega S.L.