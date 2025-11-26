Heraldo-Diario de Soria

Premios Pyme 2025 del Banco Santander (fotos)

Virrey Palafox S.A. premio PYME del año 2025 del Banco Santander, los accésits fueron para Agerpix Technologies S.L., Nibilium Import Export S.L., Distribuciones Palacios S.A.U., y Horelavega S.L..

El acto se celebró en la ofina central

El acto se celebró en la ofina centralMARIO TEJEDOR

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

El Banco Santander entrega los Premios Pyme 2025 un año más, en esta ocasión el galardón principal fue para el Virrey Palafox S.A. Recogieron el reconocimiento Beatriz Martínez y Armando García de manos del director comercial de Empresas de Castilla y León en Banco Santander, Jesús Martín.

Los premios accésit  fueron para Agerpix Technologies S.L., Nibilium Import Export S.L., Distribuciones Palacios S.A.U., y Horelavega S.L.

