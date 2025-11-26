La campaña de Soria Bonos de apoyo al comercio arranca el 1 de diciembre

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Navidad calienta motores ya en la capital soriana y una de sus primeras actividades es la campaña Soria Bonos de apoyo al comercio local, que regresa invitando a realizar las compras en la ciudad. El pistoletazo de salida será ya el 1 de diciembre para que todo el que lo desee aproveche estas ayudas para comprar en el comercio local. Como otros años, estará activo hasta el 5 de enero. Actualmente, se han inscrito ya 128 comercios y su plazo se completará este viernes 28 de noviembre.

«Lanzamos Soria Bonos desde el Ayuntamiento para sensibilizar y para recordar que en épocas de Navidad, en las que nos apetece regalar a nuestras familias y amigos, que nos acordemos del mercado de cercanía, de las tiendas que tenemos en nuestras calles que hacen ciudad durante todo el año», destacaron las concejalas Gloria Gonzalo y Yolanda Santos.

La nueva edición del programa Soria Bonos cuenta con una inversión municipal de 250.000 euros para impulsar el comercio local, y mantiene la modalidad cultural además de incluir la adhesión de nuevos establecimientos.

La campaña ofrece tres tipos de bonos, individual, convivencia y cultural, todos disponibles en la plataforma www.soriabonos.es.

La modalidad individual supone un total de 4 bonos o canjes por empadronado mayor de edad por importe de 5 euros cada uno, que pueden canjearse por compras superiores a 25 euros cada vez.

El de convivencia agrupa a una persona mayor de edad empadronada y a los menores de edad que conviven con ella en el mismo domicilio de empadronamiento y compartan parentesco. En este caso se recibirán 4 bonos agrupados por cada persona de la unidad familiar por importe de 5 euros cada uno de ellos.

El bono cultural supone un total de dos bonos o canjes de 20 euros para empadronados que en el 2025 cumplan 18 años.

La anterior edición de Soria Bonos movilizó 1,7 millones de euros en ventas con la participación de 133 comercios, se emitieron 89.662 bonos y se canjearon 50.000.

El 71,5% de los bonos se canjearon en la modalidad individual y el 28,5% en convivencia. Los días de mayor venta fueron el 30 de diciembre y el 2 y 3 de enero, con más de 4.200 canjes en una sola jornada. Por edad, el 43% de las personas usuarias tienen entre 30 y 60 años, el 10% entre 19 y 30 años, y el 33,5% mayores de 60, con un leve incremento respecto al año anterior.

En cuanto a los sectores, el comercio textil, calzado y complementos acumula el 32% de los canjes, seguido de ópticas, librerías, joyerías y tiendas de fotografía, con un 10% adicional.