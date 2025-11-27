La Fundación de Las Edades del Hombre diseña el futuro museo de la concatedral de San Pedro en Soria

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

La Diócesis de Osma-Soria ha encargado a la Fundación de Las Edades del Hombre el proyecto del museo que quieren ubicar en la concatedral de San Pedro. Un proyecto del que aún no conocen su coste concreto pero que auguran «elevado», tal y como informó el deán catedralicio, Alejandro Casado que adelantó que deberán «conseguir subvenciones» de cara a sufragar su importe.

El ex obispo de Osma-Soria, Abilio Martínez Varea, en una entrevista publicada por Heraldo Diario de Soria en julio de este año, indicaba que ya contaban con un proyecto para presentar a la Junta de cara a unas ayudas que el Gobierno regional destina a musealización, sin embargo, Casado apunta que este plan no era factible y, finalmente, se ha decidido realizar el encargo a una entidad de la talla de Las Edades del Hombre.

El museo que se proyecta en la concatedral persigue el objetivo de poner el templo de San Pedro en valor y que los sorianos y turistas puedan visitar tanto el claustro como el museo que estará dotado de obras de arte muy valiosas que en su momento se mostraron con motivo de la exposición de Las Edades en Soria.

Sin embargo, las cosas avanzan despacio y se prevé que será en torno a Navidad cuando las partes se reúnan para conocer a fondo el contenido del proyecto de musealización así como su coste real aunque Casado es realista y apunta que «habrá que llamar a puertas» ya que «no podremos asumirlo por medios propios».

Angelotes del Mirón

Por otra parte, y en lo que se refiere al repintado de los angelotes de la ermita del Mirón fuentes de la Diócesis indican que «no hay novedad». El templo permanece ya cerrado desde hace más de un año a las visitas a la espera de que las partes implicadas decidan cómo abordar la restauración.

En este punto, el Obispado debe realizar un tercer informe recogiendo las indicaciones de Patrimonio (ya que aunque el dictamen de la Junta no es vinculante el Ayuntamiento de Soria ha tomado por buenas sus valoraciones y así se lo ha hecho saber a la Diócesis) que, fundamentalmente, tienen que ver con que «no solo deben incluir las caras de los ángeles sino extenderse completamente a las figuras así como a los drapeados, rocallas, grotescos... que les rodean o envuelven y a los capiteles de las pilastras». Pero mientras este tercer informe se elabora y llega al Consistorio los angelotes siguen esperando a un repintado que elimine sus labios pintados de rojo, cejas marcadas y melenas coloridas.