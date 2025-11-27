El Ayuntamiento de Soria publica las bases para acceder a la convocatoria de 9 plazas de Policía Local

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Soria ha aprobado las bases específicas que regirán el proceso selectivo para la provisión de nueve plazas de Agente de la Policía Local, pertenecientes al grupo C, subgrupo C1, con el objetivo de reforzar la plantilla municipal y mejorar la capacidad operativa del cuerpo. La cifra podrá ampliarse si se producen vacantes. La previsión es convocar cuatro de promoción interna para oficiales lo que ampliará a 13 el total de nuevas incorporaciones.

El sistema selectivo será de oposición para el turno libre y de concurso-oposición para la movilidad, con un tiempo máximo de resolución de ocho meses. Las personas seleccionadas en turno libre deberán superar posteriormente el curso selectivo de formación básica impartido por la Escuela Regional de Policía Local, con una duración mínima de nueve meses, que incluye fase teórico-práctica y prácticas municipales. Estas convocatorias se coordinan con la Junta de Castilla y León para acompasar los cursos e incorporaciones con agentes de otras convocatorias de localidades de Castilla y León.

Para participar en el proceso, las personas aspirantes deberán contar con la nacionalidad española, tener 18 años, estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente, acreditar la aptitud física y psíquica mediante certificado médico, y poseer los permisos de conducción A-2 y B. También se establece una estatura mínima de 1,65 metros para hombres y 1,60 metros para mujeres.

La fase de oposición incluye pruebas físicas, entre ellas salto de longitud, lanzamiento de balón medicinal, carreras de 60 metros y 1.000 metros, y una prueba de natación de 25 metros. Tras ello, se realizarán exámenes teóricos, un ejercicio práctico, tests psicotécnicos y un reconocimiento médico, todos ellos de carácter eliminatorio.

Las solicitudes deberán presentarse a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Soria o en el Registro General, en el plazo de 20 días naturales a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. La tasa por derechos de examen es de 40 euros, con exenciones y bonificaciones para distintos supuestos regulados en las bases.

El Ayuntamiento subraya que esta convocatoria supone un paso más en el compromiso municipal de reforzar la seguridad ciudadana, mejorar la capacidad de respuesta policial y garantizar un servicio público próximo, profesional y adaptado a las necesidades de la ciudad.