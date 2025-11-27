Vox Soria critica la aprobación de las bases para contratar policías locales sin pasar por la Comisión Paritaria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Vox Soria reprochó al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Soria la aprobación de las últimas bases para la contratación de 9 policías locales sin que éstas hayan cumplido el trámite previo preceptivo de pasar por la Comisión Paritaria de Seguimiento del Convenio Colectivo.

La concejal Sara López afirmó que las bases han sido aprobadas mediante resolución de alcaldía alegando su urgencia en vez de seguir el trámite establecido de informar las mismas en la Comisión Paritaria para después ser aprobadas en Junta de Gobierno Local. López explicó que, recientemente, el concejal responsable de personal, Eder García, ha convocado hasta tres veces esta comisión, pero en ninguna de las ocasiones ha sido posible contar con el quorum necesario para su constitución, por lo que no se ha podido proceder a informar a la misma de las citadas bases.

Para López “es una muestra más de la incompetencia del edil responsable de personal, Eder García, a la hora de establecer unas mínimas relaciones de participación de los sindicatos”. La concejal de Vox señaló que García ha creado un clima de "crispación" que impide el normal desarrollo de las funciones de su departamento, “no cumplen las mínimas normas de funcionamiento, como convocar las preceptivas reuniones de los órganos de representación de los trabajadores en tiempo y forma, hacer seguimiento de los convenios colectivos, presentar las actas de las reuniones, etc.” “Están acostumbrados a pasar el rodillo, pero las decisiones de personal exigen procedimientos de legales participación”, añadiço López.