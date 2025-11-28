Vacuna a la demanda en Soria sin cita previa para frenar la gripe y el covid (medidas de prevención)

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha habilitado la vacunación sin cita previa frente a la gripe y la COVID19 los fines de semana, a partir del 28 de noviembre, en los 196 Puntos de Atención Continuada (PAC) y Centros de Guardia: Ávila, 20; Burgos, 25; León, 23; El Bierzo, 8; Palencia, 16; Salamanca, 28; Segovia, 19; Soria, 14; Valladolid Oeste, 11; Valladolid Este, 13 y Zamora 19.

En el Área de Salud de Soria se vacunará en en Centro de Salud Soria Sur (La Milagrosa), en la capital, y en los centros de Ágreda, El Burgo de Osma, Covaleda, Almazán, San Esteban de Gormaz, San Leonardo de Yagüe, Arcos de Jalón, Gómara, San Pedro Manrique, Berlanga de Duero y Ólvega. En concreto, la vacunación podrá realizarse los viernes de 15 a 21 horas y los sábados y domingos de 9 a 21 horas (no obstante, los horarios podrán ajustarse en algunos centros).

Desde la Dirección General de Salud Pública se recomienda a todo aquel que lo tenga indicado -la población diana, es decir, la más vulnerable o con patologías previas- a vacunarse frente a la gripe o la COVID-19 antes de que se incrementen las correspondientes ondas epidémicas.

La semana pasada Castilla y León alcanzó el umbral epidémico en casos de gripe, con 51 casos (el límite son 50) por 100.000 habitantes. Este aumento se está produciendo sobre todo en niños entre 5 y 14 años, aunque también se ha observado un incremento de infecciones respiratorias en las personas mayores de 75 años.

Por ello, la Consejería de Sanidad ha habilitado ya la posibilidad de vacunación también los fines de semana. Cabe recordar que, de lunes a viernes en horario de mañana, se puede seguir solicitando en el centro de salud correspondiente, y los profesionales podrán hacerlo en su centro de trabajo.

El pasado 14 de octubre comenzó en Castilla y León la campaña de vacunación frente a la gripe y la COVID19 en todos los grupos de población en los que está recomendada, y dos semanas antes lo hizo con las personas institucionalizadas y otros grupos de población priorizados, como los niños entre 6 meses a 8 años (inclusive) y las mujeres embarazadas.

A fecha de 17 de noviembre, el registro indica que ya se han vacunado de gripe un total de 545.037 personas, con una cobertura en mayores de 60 años del 48,7 %, por lo que se quiere hacer un especial llamamiento a este grupo de edad para que alcancen cuanto antes la inmunidad.

La vacunación es la medida más eficaz para prevenir las infecciones de transmisión respiratoria como la gripe, así como sus complicaciones.

Además de la vacunación, se recomiendan las siguientes medidas de prevención: