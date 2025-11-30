La desertificación amenaza a casi una tercera parte del territorio de Soria

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

Buena parte del territorio nacional está afectado por unos procesos de degradación que apuntan a la conversión en desierto. Un estado de cosas al que no escapa la provincia de Soria, por más que sus ecosistemas parezcan íntegros debido a una presencia humana caracterizada por su dispersión y escasa densidad. De hecho, un área significativa de la provincia aparece bajo la amenaza de desertificación. Casi una tercera parte de los 10.320 kilómetros cuadrados de Soria se encuentra en esta situación que afecta sobre todo al sur provincial.

En concreto, el 28,2% de la superficie soriana presenta riesgo de desertificación, según expone una reciente publicación avalada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Se trata del ‘Atlas de la Desertificación de España’, un completo estudio del territorio nacional al que ha dado luz la Universidad de Alicante. Coordinado por Jaime Martínez Valderrama (Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA), CSIC. Almería) y Jorge Olcina Cantos (Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física, Universidad de Alicante), a través de sus páginas se expone la magnitud del problema nacional. Sin embargo, deja abierta la pregunta sobre el grado de severidad de los procesos.

En el caso de Soria, de sus 10.320 kilómetros cuadrados, 2.935 se hallan en lo que el ‘Atlas’ denomina ‘degradación total’. Si la desertificación afecta a zonas áridas degradadas, hay que tener en cuenta que únicamente 21 kilómetros cuadrados de los anteriores 2.935 son espacios no áridos. Es decir, constan 2.914 kilómetros cuadrados de áreas áridas dañadas, el 28,2% del total del territorio provincial. La publicación señala como áridas en Soria las tierras situadas en 7.256 kilómetros cuadrados. Si hay 2.914 seriamente degradados esto supone el 40,2% de la referencia.

«La aridez es una medida de la ‘sequedad’ del clima expresada como la ratio de la precipitación a la evotranspiración; cuanto más bajo es el ratio, más seco es el clima», expresa el ‘Atlas’. O sea, que al hablar de tierras áridas a lo que se apunta es a los suelos emplazados en zonas secas.

Son dos los lugares de la provincia donde el riesgo de desertificación resulta más notable por su extensión. Así, el valle del Duero, a partir aproximadamente de la capital. Y al sur de este cauce, abarcando gran parte del ámbito del espacio provincial. No hay que pasar por alto un tercer punto: el oriente de Soria, la zona de Ágreda.

Todas estas localizaciones se corresponden con suelos en zonas áridas. Pero la aridez (sin degradación) es común en todo el territorio soriano, con las excepciones de Pinares y Tierras Altas.

La publicación avalada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tiene en cuenta diversas probabilidades. La amenaza de desertificación del 28,2% de las tierras de Soria se cifra en una probabilidad del 50% o más. Si se aumentan los umbrales hasta el 70% los resultados son menos dramáticos, al afectar la degradación a menos del 2%. En la hipótesis más favorable del 90% no consta ya desertificación alguna, según las tablas del ‘Atlas’.

Los autores del estudio señalan el problema del «componente subjetivo que determina qué y qué no es desertificación». Y la «complejidad de procesos que concurren en ella». Para atenuar lo primero desarrollan una técnica de inteligencia artificial. Para lo ceñir lo segundo tienen en cuenta una serie de variables y predictores de degradación.