Fotos del homenaje al socio de la Casa de Soria en Valencia

La Casa de Soria en Valencia ha celebrado este sábado un entrañable homenaje al socio en el marco del reconocimiento como Mejor Centro Castellano y Leonés de España que le fue otorgado hace un tiempo por la Junta de Castilla y León. La jornada se convirtió en un brindis por la gastronomía de la tierra, ya que es frecuente que la casa incorpore productos sorianos en algunas de sus actividades. La jornada comenzó disfrutando del vermut soriano Juan de Cabriada, de Bodegas Vildé, junto a Torreznos de Soria. La comida de hermandad incluyó unas migas pastoriles elaboradas con hogazas de Almajano, picadillo y torreznos. El segundo plato consistió en unas costillas adobadas de Hermanos Giaquinta.

Asimismo, el tinto de Atauta también fue protagonista junto a la nueva creación de Mantequerías York para la celebración. El nuevo pastel con Mantequilla de Soria endulzó la celebración de los comensales. Al homenaje se unieron representantes del Ayuntamiento de Valencia, la Generalitat Valenciana y el Centro Soriano de Zaragoza.