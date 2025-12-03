La siniestralidad laboral azota a Soria: 6 muertes, 1.350 accidentes con baja y 10 graves hasta octubre

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

CCOO Soria lamenta el fallecimiento de 6 personas trabajadoras durante su jornada laboral entre enero y octubre de 2025. Un dato que, a su juicio, confirma que la siniestralidad laboral sigue siendo una lacra estructural en la provincia. Los 1.350 accidentes con baja en los 10 primeros meses del año o los 10 siniestros graves son otros de los datos que sostienen esta denuncia.

De los accidentes mortales registrados en octubre, dos de ellos fueron patologías no traumáticas (infartos, ictus u otras causas súbitas), siniestros que, tal y como señala Javier Arancón, Secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO Castilla y León, “tienen una relación directa con la organización del trabajo”.

Las patologías no traumáticas están estrechamente vinculadas a condiciones laborales deterioradas: incremento de cargas y ritmos de trabajo, jornadas prolongadas, fatiga, estrés, ansiedad y dificultades para conciliar, factores que forman parte de los riesgos psicosociales que afectan de manera creciente a la salud física y mental de las plantillas. Desde CCOO lamentaron que la siniestralidad laboral siga siendo una lacra estructural.

Javier Arancón recuerda que desde 1996, con la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, las empresas están obligadas a evaluar y prevenir los riesgos psicosociales, una obligación que en demasiados casos ni se cumple ni se controla. Además, CCOO Soria denuncia que la provincia registra 6 accidentes mortales en 2025, de los que el 33% fueron por patologías no traumáticas

Asimismo señala que, pese al trabajo desarrollado durante 20 meses en el diálogo social tripartito para actualizar la normativa de prevención, la patronal ha bloqueado la reforma, demostrando “una lamentable falta de responsabilidad”.

Aunque a nivel autonómico la cifra global de accidentes mortales pudiera parecer estabilizada, el análisis provincial muestra que en Soria la siniestralidad no solo no se reduce, sino que mantiene niveles preocupantes.

En el análisis detallado de la siniestralidad en Soria, los datos acumulados hasta octubre de 2025 muestran que la situación no mejora y continúa siendo alarmante. En total, se han registrado 1.350 accidentes con baja, frente a los 1.331 del mismo periodo de 2024, lo que supone un incremento del 1,43%. También aumentan los siniestros de mayor gravedad: 10 accidentes graves, uno más que en 2024 (+11,11%). Por su parte, los accidentes mortales se mantienen en 6, igual que en 2024, lo que pone de manifiesto que la mortalidad laboral no desciende pese a la ligera variación en el resto de indicadores.

El comportamiento por sectores evidencia diferencias, pero en ningún caso una mejoría estructural. El sector agrario registra un incremento notable, con un +20,18% de accidentes con baja. En la industria, los accidentes disminuyen un –3,57%, mientras que en la construcción se produce una caída del –22,39%, aunque este descenso queda contrarrestado por el aumento de la mortalidad, al pasar de 0 a 1 fallecimiento. El sector servicios, que aglutina una parte importante de la actividad económica provincial, presenta un incremento del +7,90% en los accidentes con baja.

Los accidentes in itinere también muestran una tendencia ascendente, pasando de 95 a 105 casos en 2025 (+10,53%). Aunque los accidentes mortales en desplazamientos se reducen (de 3 a 1), la cifra sigue siendo preocupante dada la naturaleza evitable de la mayoría de estos siniestros.

Las enfermedades profesionales notificadas ascienden a 194 casos, ligeramente por debajo de los 198 registrados en 2024 (–2,02%), pero con aumentos muy significativos en sectores como la agricultura (+200%) y la industria (+25,64%), lo que indica una intensificación de la exposición a riesgos laborales asociados a cargas físicas, ritmos de trabajo y condiciones organizativas deficientes.

Según señala CCOO, en conjunto estos datos desmienten cualquier idea de mejora: aunque algunos sectores registran descensos puntuales, la realidad es que la mortalidad laboral no disminuye, los accidentes graves aumentan y los riesgos psicosociales continúan teniendo un impacto directo en la salud de la población trabajadora.

CCOO exige contundencia ante los incumplimientos. La prevención de riesgos laborales es un derecho fundamental de los trabajadores y trabajadoras, y un deber ineludible de las empresas para proteger la salud de su plantilla, sin acción inmediata, el coste seguirá recayendo sobre las personas trabajadoras. “Cada accidente destruye vidas y familias. No son cifras: son personas que fueron a trabajar y no regresaron. Si tu empresa incumple la ley de prevención de riesgos laborales, tú pagas el precio”.