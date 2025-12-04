La Junta destina 900.000 euros a modernizar y naturalizar los accesos del PEMA de Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León, en Consejo de Gobierno, ha autorizado este jueves 4 de diciembre una inversión de 900.000 euros para la mejora y naturalización de los accesos al Parque Empresarial del Medio Ambiente, PEMA, ubicado en el término soriano de Garray. Se trata de una aportación dineraria a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, Somacyl, que es la que se encargará de hacerlo.

Desde la Junta indican que en estos momentos es "preciso" abordar la mejora y naturalización de los accesos al parque empresarial.

La ejecución contempla varias actuaciones, como la retirada de isletas en las vías de acceso, cambio de tapas de registro, reparación y continuación de aceras en todas las vías del PEMA.

También se abordará el acondicionamiento de las glorietas de acceso, puesta de cartelería e iluminación, así como la sustitución por material nuevo de todo aquel que esté dañado o fuera de normativa vigente y por lo tanto sea necesaria su reposición.

Una reposición que también afecta a luminarias y colocación de nuevas en viales de acceso.

El resto de trabajos consistirán en aglomerar accesos a los edificios de planta baja situados en frente del aeródromo y calzada en mal estado, la señalización tanto informativa como de tráfico, la retirada de residuos y escombros, además de la limpieza de vegetación en todos los viales del PEMA, y también de la de Yacimiento el Soto y su vallado.

Se harán parterres en los viales desde la glorieta del aeródromo hasta las cúpulas del PEMA, el cambio de arbolado en la zona del parking, la instalación de cartelería en las diferentes entradas y la creación de zonas verdes con revegetación y acondicionamiento de los existente en la zona del parking y en los edificios cercanos al aeródromo.