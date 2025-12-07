La compra por internet en el mercado municipal de Soria cumple un año con escaso éxito

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Los sorianos se resisten a comprar por internet los productos del mercado municipal. Ha pasado ya un año desde que se abrió esta nueva opción, para ampliar el abanico de posibilidades, aumentando los métodos de compra, pero no acaba de funcionar. En lo que va de año, los 14 puestos de la plaza de abastos han registrado ventas on line por valor de 7.805 euros. Una cifra menor a la esperada, pues el proyecto de digitalización se afrontó con ímpetu por modernizar un servicio por el que se había apostado claramente tras la inversión en un nuevo mercado municipal, con parking incluido.

«No ha funcionado», reconoce sin ambages la concejala de Comercio, Teresa Valdenebro, aunque no por eso se cejará en el intento de seguir promocionándolo para mantener una prestación que no hace sino aumentar la oferta tradicional. «No vamos a tirar la toalla, porque es un añadido más a la venta tradicional y haremos nueva promociones», apunta la edil, abierta a cualquier idea que sirva para impulsar un proyecto que no acaba de encajar en la idiosincrasia soriana.

Las razones pueden ser varias, desde cierta desconfianza todavía en comprar productos frescos por internet, a la brecha digital y las dificultades que cierta clientela mayor sufran a la hora de gestionar una compra on line, como afirma Valdenebro, quien al mismo tiempo matiza que la venta de este tipo de productos no genera ningún problema, en primer lugar porque la comunicación con el comercio es directa y se puede elegir el formato y otros detalles, y en segundo lugar porque las taquillas habilitadas a la entrada del mercado municipal están refrigeradas y acondicionadas para que el paquete llegue a las manos del consumidor con total garantía de calidad también fuera del horario de apertura.

Sobre las dificultades de acceso a internet de un público mayor, Valdenebro afirma que no es el único cliente del mercado y existe rejuvenecimiento, aunque no en la medida que sería deseable para dinamizar el sector.

Las evidencias muestran que el cliente del mercado sigue fiel a las costumbres de comprar presencial, pero desde el Ayuntamiento no se plantean suprimirlo. El proyecto de digitalización llevado a cabo, con un trabajo bien hecho por parte de los técnicos, reconoce Valdenebro, incluye el contrato de mercadosoriaonline.es por lo que es coste de su continuidad está ya contemplado en el global.

Todos los meses del año ha habido ventas pero con poco volumen. El mejor fue el de mayo con compras por valor de 2.037 euros, y la razón es la promoción de los Mercabonos –del 1 de abril al 20 de junio– llevada a cabo por el Ayuntamiento de Soria y la Junta de Castilla y León, que ofrecía cinco euros de descuento por cada compra de 25 euros realizada por internet. Ni siquiera ese tirón dio el resultado esperado y por eso no está previsto repetir la iniciativa.

Las características de la ciudad unido a la costumbre de contar con un comercio cercano y con servicio inmediato juegan en contra del proyecto del mercado on line, pero también los comerciantes tienen claro que hay que continuar con ese plus que ofrece la venta por internet. Afirman que ahora no es el momento, en plena campaña de Navidad, pero a su término habrá que volver con las campañas y promociones.

«A la gente le gusta ver el producto», indica el presidente de la Asociación de Comerciantes del Mercado Municipal de Soria, Jorge López. Su balance tampoco es bueno, porque el propósito era enganchar a un público más joven y no se ha conseguido como se esperaba. «La iniciativa es muy buena, y fácil, pero no funciona», estima, explicando que el producto se deja en las taquillas –o en el propio establecimiento si es dentro del horario de apertura–, y el comprador acude cuando puede a por ello. Los comercios actualizan la página web de modo que el cliente vea las posibilidades que ofrecen.

«Le costó arrancar y con los Mercabonos funcionó pero después de San Juan, en verano se relajó la gente y no ha vuelto», explica López. Por eso el objetivo es volver a retomar las campañas, «un incentivo» para que los sorianos se suban también al carro de la digitalización en su relación con el mercado de abastos, donde hacer una compra completa, de fruta y verdura, carne, pescado, charcutería, quesería, productos a granel y comida ya preparada.