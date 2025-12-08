El Kit Digital moviliza en Soria 10,7 millones para 2.700 empresas, el 70% autónomos

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

La mitad de las pymes de Soria se han beneficiado del programa Kit Digital, la iniciativa del Gobierno de España gestionada por Red.es para promover la digitalización de pequeñas empresas, microempresas y autónomos, y contribuir así a modernizar el tejido productivo, y que ha supuesto hasta la fecha una inyección de 10,7 millones de euros desde que arrancó el programa, en marzo de 2022. De hecho, el 68% de los 2.725 bonos concedidos en esta convocatoria que finalizó el pasado 31 de octubre han sido para autónomos, según los datos facilitados por Red.es.

Porque la digitalización de las empresas sorianas no ha pasado desapercibida: buscan actualizarse a las necesidades del mercado, con una avalancha de peticiones para acogerse al programa Kit Digital en los tres años de funcionamiento. De hecho, han supuesto la mitad de todo el tejido industrial que hay registradas en Soria según el último censo publicado del Directorio Central de Empresas (Dirce), 5.540. A finales de 2023 había 1.200 bonos concedidos, y hasta el 31 de octubre se han autorizado 2.721 con un importe movilizado de 10,69 millones de euros. Además, el 32% son pymes y el 68% restante, autónomos, si bien los beneficiados mantienen en Soria una empleabilidad de 8.759 personas.

El 77% de los bonos concedidos se han enmarcado en la convocatoria dirigida al segmento III (empresas de entre 0 y menos de 3 empleados) cuyo plazo de solicitud estuvo abierto hasta el pasado 31 de octubre. Hasta la misma fecha estuvo también abierta la convocatoria dirigida a comunidades de bienes, sociedades civiles profesionales, con actividad mercantil y explotaciones agrarias de titularidad compartida, que benefició a 87 interesados. Y la convocatoria dirigida a medianas empresas de entre 50 y menos de 250 empleados estuvo abierta hasta el 30 de junio, y concedió siete bonos.

La convocatoria dirigida al segmento I (empresas de entre 10 y menos de 50 empleados), y al segmento II (empresas de entre 3 y menos de 9 empleados) ya están cerradas desde el pasado 31 de diciembre de 2024, y benefició a 181 y 350 pymes, respectivamente.

Ademas, Kit Digital ha conseguido llegar también al 100% de las actividades económicas, en particular a sectores con mayor necesidad de digitalizarse, como la construcción, el transporte o la agricultura y la ganadería.

El 25,4% de los bonos del Kit Digital de Soria se han concedido a empresas del sector del comercio y la hostelería con 693 solicitudes autorizadas. Y otro 22,79% de los beneficiarios son agricultores y ganaderos, lo que demuestra la importancia del programa para este sector clave en la provincia. Se han registrado 621 bonos concedidos, 441 para agricultores, 151 ganaderos y 9 para empresas forestales. Otro 11,49% de los beneficiarios se dedican a las actividades financieras y de seguros. También ha llegado a un 9,28% de empresas de la construcción; a 3,05% del sector del transporte y las comunicaciones; a 161 industrias manufactureras, lo que supone un 5,91%. El resto, a otros servicios.

En relación con las soluciones de digitalización, el beneficiario podía elegir entre un catálogo que incluye 12 soluciones: sitio web y presencia básica en internet, comercio electrónico, gestión de redes sociales, gestión de clientes, BI y analítica, servicios y herramientas de oficina virtual, gestión de procesos, factura electrónica, comunicaciones seguras, ciberseguridad y, a partir de la segunda convocatoria, presencia avanzada en internet y marketplace.

A nivel nacional el programa ya ha concedido más de 860.000 ayudas de Kit Digital en todo el territorio lo que equivale a más de 3.456 millones de euros de los fondos NextGenerationEU. Es más, ha llegado al 100% de las provincias de España y a cerca del 92% de los municipios. Se trata de una ayuda que ha conseguido una capilaridad sin precedentes, siendo hoy el programa de ayudas a la digitalización de pymes más demandado de la historia de España.

Kit Digital es un programa cero papeles, y esto es gracias a un sistema innovador que usando herramientas de robotización (la iniciativa cuenta con 39 robots) e inteligencia artificial automatizado que reduce la carga burocrática, disminuye el número de documentos a presentar y acorta los plazos de concesión. La empresa podía solicitar la ayuda sin aportar ninguna documentación y, era suficiente con que el empresario autorizara a Red.es a consultar de oficio los requisitos y obligaciones requeridos para obtener la condición de beneficiario, salvaguardando la transparencia y seguridad jurídica. Gracias a herramientas de robotización, se ha conseguido agilizar el proceso de forma que se ha logrado reducir el tiempo de tramitación de un expediente de tres horas de media a tres minutos.

Además, el 100% de las empresas que cumplían los requisitos y han presentado correctamente la solicitud, están recibiendo su bono digital, siendo el plazo de resolución de los expedientes de 15 días.

Los beneficiarios del programa han aumentado su nivel de digitalización del 38% al 51% y se ha producido también un incremento en la productividad de las pymes de hasta un 65% gracias a la implantación de soluciones de Kit Digital, según un estudio elaborado por Red.es sobre la primera convocatoria de Kit Digital, que se dirigió a empresas de entre 10 y menos de 50 empleados.