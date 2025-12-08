Un atrapado en un accidente de tráfico en Vinuesa tras salirse de la carretera

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Un accidente de tráfico en la zona de Vinuesa ha dejado a un hombre de unos 75 años atrapado en su coche, aunque en un principio no parecía que su estado de salud fuese especialmente grave. No obstante no podía abandonar el turismo, por lo que se ha pasado aviso entre otros a los Bomberos de Soria.

Los hechos se han producido a las 18.08 horas de este lunes en el cruce de la carretera SO-820 con la SO-810, en el kilómetro 28. Es la zona en la que la carretera de la presa de la Cuerda del Pozo va a parar a la que une El Royo y Vinuesa.

El aviso al servicio de emergencias 112 informaba de un herido, en apariencia septuagenario, que se encontraba consciente y sin heridas aparentes pero que no podía salir del coche por su propio pie.

Desde el 112 se ha avisado a los Bomberos de Soria por si es necesario practicar una excarcelación. Asimismo se ha notificado a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias del Sacyl, que ha desplazado medios para atender a la víctima.