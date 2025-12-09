Un jurado popular juzgará al detenido por la muerte violenta de su madre en Soria

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Un jurado popular juzgará al detenido por la muerte violenta de su madre, ocurrida el pasado mes de marzo en su propio domicilio de la calle Obispo Agustín de la capital soriana. El procedimiento judicial iniciado entonces por estos hechos ya se ha transformado según la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, que es la preceptiva cuando se trata de delitos cometidos contra la vida como es este caso.

Al detenido, de 35 años, en prisión desde que se produjeron los hechos en marzo pasado, se le investiga como autor de los delitos de homicidio y malos tratos habituales en el ámbito de la violencia doméstica. Fue el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4, en funciones de guardia, el que decretó el ingreso en la cárcel, si bien se inhibió en favor del Juzgado número 3 de Soria centrado en asuntos de familia y violencia de género.

La víctima, de 75 años de edad, fue hallada en el domicilio sin vida por efectivos sanitarios y policiales, advertidos por el servicio de emergencias 112 que a su vez fueron avisados por el hijo de la mujer y presunto autor de su muerte. Llamó solicitando ayuda ante el estado de su madre. El suceso se conoció en la madrugada del 17 de marzo, en torno a las 5.30 horas.

Las circunstancias de esta muerte en el lugar de los hechos, el propio piso de la víctima en la calle frente a la Comisaría de la Policía Local de Soria, ya dio indicios a los agentes de la Policía Nacional que acudió al domicilio al encontrar signos que podrían ser causa de una muerte violenta por lo que se procedió a la detención del investigado pocas horas después de lo sucedido.

La primera autopsia realizada entonces en el Instituto de Medicina Lega y Ciencias Forenses de Soria reveló la presencia de hematomas y golpes compatibles con malos tratos que podrían ser habituales, por lo que la imputación que llevó al presunto autor a la cárcel se basa tanto en los delitos de homicidio como de malos tratos en el ámbito de la violencia doméstica.

Una vez que la causa se ha transformado por el trámite del jurado, el se volverán a solicitar diligencias y si así el juez estima continuar a tenor de las mismas, se procederá a los procesos habituales como es el escrito de acusación por parte de la Fiscalía y de acusaciones particulares, si las hubiera, y el escrito de defensa cuando se decrete el vista oral.

El jurado que tendrá que juzgar al detenido, que determinará si es culpable o inocente, ya que la pena, si existiera, la impondrá el juez, saldrá de una lista ya definitiva de candidatos a ser jurado popular para todos los juicios en los que así se determine para el bienio 2025-2027. El listado se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia el 20 de diciembre de 2024 con 176 nombres de los que se hará la selección para los posibles juicios. El periodo de vigencia de estos candidatos es hasta el 3l de diciembre de 2026. Los afectados ya recibieron una comunicación en su domicilio advirtiéndoles de su selección.

En cada juicio en el que sea necesario aplicar la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, son seleccionadas de inicio 36 personas del total del listado de candidatos que acaban siendo nueve, más dos suplentes, en el momento de la celebración de la vista oral. Serán las partes personadas las que decidirán con sus preguntas la idoneidad o no de los miembros del jurado por lo que irán descartando hasta llegar a los 11 necesarios para la celebración del juicio, dos de ellos en calidad de suplentes.

El procedimiento para elegir a los candidatos a jurados se realiza cada dos años. Las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral elaboran una lista de los candidatos entre los miembros de cada provincia, proponiendo un número igual al resultado de multiplicar por 50 el número de causas que se prevé que puede conocer el Tribunal del Jurado en base a las enjuiciadas en años anteriores. La estimación en la Audiencia Provincial de Soria es de tres juicios por cada dos años.

Entre estos candidatos se realiza un sorteo público, previo periodo de exposición de siete días de la lista. Los elegidos al azar reciben un comunicado por el que son informados de la función de jurados que han de desempeñar, y deben rellenar un formulario que han de enviar en los cinco días siguientes a su recepción.

Los elegidos pueden alegar las causas para excusarse, y con el resto de candidatos aptos para ser parte del jurado se formarán grupos de 36 candidatos para cada juicio. Cuando se fije un juicio con jurado popular, la defensa y acusación elegirán 11 sin necesidad de alegar motivo alguno.