La ‘Cazuelita de setas de temporada’ del restaurante Trashumante, Mejor Tapa Micológica Provincial

‘Cazuelita de setas de temporada’, del restaurante Trashumante es la Mejor Tapa Micológica Provincial de la Semana de la Tapa Micológica organizada por la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (Asohtur). El jurado de expertos del centro de Formación Profesional La Merced de Soria ha destacado de ella su profundo sabor micológico, fruto de la combinación entre la tierna carne de vacuno utilizada en su elaboración con setas de temporada.

El bar-cafetería La Espiga de Oro de Ágreda, por su parte, se alza con el premio a la Mejor Tapa Micológica Popular con ‘A manita’, en la que se ha empleado una fina combinación de ingredientes (manita de cerdo deshuesada, setas varias, polvo de aceitunas, corteza de torreznos, cristal de jamón y emulsión de hongos) con la que se ha conseguido un bocado que incorpora sabores profundamente ligados al territorio, con reconocimiento al torrezno como producto local.

El premio de las categorías Mejor Tapa Micológica Mediterránea y Mejor Calidad en el Servicio viaja al Restaurante Virrey Palafox. El jurado reconoce su ‘Limón pie’ por su conexión a los principios de la dieta mediterránea, su excelencia técnica y la profesionalidad en el servicio. La tapa —una masa en forma de cazuelita con brandada de bacalao, setas y merengue micológico— destaca por el acertado maridaje entre la suavidad del bacalao y el perfil terroso e intenso de las setas. Los expertos han valorado la integración del bacalao como proteína magra de alta calidad, plenamente vinculada a los patrones nutricionales mediterráneos, así como la ejecución estética del emplatado y la consistencia del servicio ofrecido al público.

En la categoría Mejor Tapa Micológica Mediterránea, el jurado ha concedido, además, un Accésit a La Espiga de Oro por la coherente articulación de productos mediterráneos y su capacidad para trasladar al formato tapa elementos profundamente arraigados en la cultura culinaria soriana.

La Semana de la Tapa Micológica organizada por Asohtur ha cerrado su XVII edición con un balance positivo, con 25.000 tapas servidas entre los 22 establecimientos participantes y un 20% de comensales de otras provincias atraídos por la calidad del certamen.

Entre los 170.000 participantes en redes sociales se han repartido más de 100 vales para degustar tapas y se ha sorteado un bono viaje de 250 euros, que ha recaído en la soriana Patricia Muro.

Asohtur traslada su agradecimiento a todos los establecimientos por su aportación al desarrollo del certamen. La implicación de los participantes, su compromiso con la excelencia culinaria y su capacidad para generar propuestas de alto valor añadido han reforzado esta XVII edición, así como la gastronomía provincial.

En opinión de la Agrupación, la colaboración público-privada ha vuelto a ser clave para el éxito de la iniciativa al facilitar recursos, visibilidad y un marco de trabajo alineado con los objetivos del sector. En la organización de esta XVII Semana de la Tapa Micológica, Asohtur ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Soria, la Diputación Provincial de Soria, Caja Rural de Soria y su Fundación, el centro La Merced y la Asociación Montes de Soria, además de la de las empresas Malvasía, Arotz, Frisoria y Comercial Hermanos Ortega y las bodegas sorianas de la D.O. Ribera del Duero Dominio de Atauta, Agoris, Castillejo de Robledo, Viñedos y Bodegas Gormaz y Rudeles.

Cabe recordar que la agrupación es una de las 46 sectoriales que forman FOES (Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas) y es miembro, además, de la Cámara de Comercio e Industria de Soria, HOSTURCYL (Confederación de Hostelería y Turismo de Castilla y León) y CEHAT (Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos).