La novela ganadora del Premio de Literatura Juvenil Avelino Hernández se presenta este sábado en Soria

El Ayuntamiento de Soria, a través de la Concejalía de Cultura, organiza el próximo sábado 13 a las 19.30 h en el Centro Cultural Gaya Nuño la presentación en la ciudad de la obra Cristales de Plata, del escritor Antonio J. Ruiz Munuera, ganadora del Premio de Literatura Juvenil Avelino Hernández. El acto será abierto al público y contará con la participación del autor, acompañado por César Millán, miembro del jurado.

Cristales de Plata narra la historia de Kibwe Mwelu, un joven del barrio de Mathare, uno de los suburbios más duros de Nairobi. Su vida cambia al descubrir la fotografía de la mano de la fotoperiodista Kyra Aislinn, quien le muestra cómo la luz puede revelar lo invisible, igual que los cristales de plata en un negativo.

A través de su cámara, Kibwe y sus amigos Fatu y Rafiki captan la belleza oculta de su entorno en un relato inspirado en hechos reales, donde la creatividad surge incluso en contextos marcados por la exclusión.

La obra combina un enfoque narrativo sensible con un profundo trasfondo social y supone la continuación del universo literario iniciado por Ruiz Munuera en Mwelu, título con el que obtuvo el propio Premio Avelino Hernández, cuya publicación está prevista por Editorial Algar.

El escritor Antonio J. Ruiz Munuera (Lorca, 1966) es profesor de Educación Secundaria y autor de una sólida producción literaria que incluye cuatro novelas y tres libros de relatos. Ha recibido numerosos premios nacionales y su obra destaca por su calidad narrativa y su proyección audiovisual.