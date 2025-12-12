El comercio soriano Twidd regentado por Rocío Muñoz, premio de Comercio Tradicional de Castilla y León

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Federación de Empresarios de Comercio de Soria (FEC Soria) felicitó a Twidd, el comercio soriano de moda masculina galardonado en la XVIII Edición de los Premios de Comercio Tradicional de Castilla y León, cuyos reconocimientos se entregaron en el Teatro Ramos Carrión de Zamora.

El premio provincial, otorgado por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, destaca la apuesta decidida de Twidd por la modernización, la innovación y la excelencia en el comercio de proximidad.

Conocido como “la tienda de los trajes” Twidd es un referente del comercio textil masculino en la ciudad de Soria desde el año 2002. Pertenece al grupo Saldos Muñoz, con una trayectoria de más de 73 años en el comercio local.

Fundado por Rocío Muñoz Esteban, tercera generación de una familia dedicada al comercio, Twidd nació de su espíritu emprendedor y de su firme compromiso por crear valor en su ciudad natal, apostando por mantener vivo el tejido comercial local mientras finalizaba sus estudios en Ciencias Empresariales.

El establecimiento ha acometido una renovación integral de su local, reforzando su imagen y potenciando sus escaparates, al tiempo que ha ampliado su oferta con nuevas líneas de producto y servicios de asesoría de imagen que lo consolidan como un referente en el sector de la moda masculina en Soria.

“En el ámbito digital, Twidd vuelve a demostrar su carácter pionero al mantener una presencia activa en redes sociales, una tienda online con más de diez años de trayectoria y diversas estrategias de interacción y visibilidad que le permiten conectar de manera eficaz con sus clientes y adaptarse a las nuevas tendencias de consumo”, indicó FOES.