La Unión Astronómica Internacional bautiza a un asteroide con el nombre de un famoso escritor hijo adoptivo de un pueblo de Soria

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

La Unión Astronómica Internacional (IAU) ha decidido bautizar un asteroide con el nombre de un reconocido escritor que es hijo adoptivo de un pueblo de Soria. Son varias las coincidencias que han provocado que los investigadores hayan elegido el nombre de este literato, reconocido escritor de referencia en la investigación cultural de grandes enigmas, para dar nombre a este cuerpo celeste que orbita en el cinturón principal más allá de Marte.

Descubierto en 1997 desde el Observatorio Astronómico de Mallorca, este cuerpo celeste de unos dos kilómetros de diámetro se encontraba hasta ahora identificado como 1997PV4. Fue descubierto el 11 de agosto, coincidiendo con el cumpleaños de este escritor, ganador del premio Planeta con su libro 'El fuego invisible' en 2017. Precisamente esta coincidencia junto a la pasión del escritor turolense por los enigmas, los misterios, el cosmos... fueron detalles que influyeron en la decisión de los astrónomos para proponer su nombre.

Asi, Javier Sierra, hijo adoptivo de Agreda, ha dado nombre a la roca celeste denominada desde 1997 como 1997PV4 que ha pasado a llamarse ahora 55866javiersierra.

Asteroide 55866 Javiersierra.HDS

Sierra fue reconocido como hijo adoptivo de Agreda el 30 de mayo de 2009 por la impagable difusión del nombre de esta villa soriana y de su más ilustre vecina, sor María de Jesús de Ágreda. Un año antes, en la primavera de 2008, Sierra publicaba la versión revisada y ampliada de su novela 'La dama azul' en la que describe las misteriosas bilocaciones que esa religiosa de clausura de Ágreda protagonizó, dejándose ver a la vez en España y Nuevo México. La obra se había convertido ya en un best seller en los Estados Unidos y mereció el premio a la Mejor Novela Histórica publicada en 2008 en ese país.

La roca Javier Sierra, tal y como recoge la web oficial del escritor, tiene dos kilómetros de envergadura, orbita en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, y fue descubierta el mismo día del cumpleaños del escritor. Este detalle, en palabras de Juan San Nicolás, secretario de la Fundación del Instituto de Astronomía y Astronáutica de Mallorca, fue uno de los elementos que más pesaron a la hora de seleccionar 1997PV4 para su nueva denominación.

Desde ahora, el autor de 'El maestro del Prado' y 'El plan maestro' se convierte también en el único premio Planeta en tener un asteroide a su nombre, lo cual es, en palabras del autor, "una bonita alineación cósmica y un inesperado honor".