Los nacidos en el extranjero se concentran en la avenida de Valladolid, el centro y La Florida

Los extranjeros son un importante sostén de la población soriana, que de otra forma se vería abocada a una merma más que significativa. Los nacidos en el extranjero constituyen una parte destacada de los habitantes de la capital y del análisis de su residencia se desprende que la distribución no es homogénea entre los distintos barrios. Hay zonas donde la concentración es muy evidente, mientras que en otras los porcentajes son menores y bastante alejados de la media. Hay espacios en la capital que destacan por la notable presencia de personas nacidas en otro país. Se trata de la avenida de Valladolid, el centro y La Florida, según consta en el Censo de Población y Viviendas de 2025, cuyo avance ha sido recientemente publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Tales son las áreas preferentes de residencia de los extranjeros, que también tienen en el entorno del hospital y la antigua cárcel un destacado núcleo de habitación.

Uno de cada cinco habitantes de la capital tiene su origen en otro Estado, según la elaboración de los datos de las secciones censales del INE. En las mencionadas, la proporción es sensiblemente mayor, ya que se encuentra por encima del 30%. Prácticamente un 40% el caso de la parte baja de la avenida de Valladolid, donde vive el porcentaje mayor de personas de origen extranjero en una sección. A continuación se coloca el centro de Puertas de Pro-Herradores, con casi el 34, lo mismo que La Florida-Carretera de Logroño. También uno de cada tres habitantes tiene origen no nacional en la parte alta de la avenida de Valladolid, Diputación-Alberca y la zona del Hospital Santa Bárbara. El porcentaje es similar en Bernardo Robles y Sagunto-Plaza de toros, según los datos del INE.

Tabla de residentes por barrios.HDS

No hay que perder de vista que según las mismas referencias del Instituto Nacional de Estadística (Atlas de Distribución de Renta de los Hogares) es el centro, La Florida y la parte alta de la avenida de Valladolid donde se concentra buena parte de la población con menores ingresos. Por el contrario, este tipo de familias no suele residir en La Barriada y la zona de expansión de la ciudad. Son precisamente las secciones con rentas más altas las que asumen la mayor proporción de nacionales. Así, en la parte alta de Pedro de Rúa-Duque de Ahumada es donde se da el porcentaje más amplio, con el 93,4%.

En La Barriada-núcleos rurales sólo reside un 8% de extranjeros, mientras que en las zonas de la Ronda del Duero y la Universidad lo hace un 9%. También se da un 8% en un barrio joven, como es Fuente del Rey.