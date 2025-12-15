La Policía Local de Soria recauda 306.000 euros en multas en lo que va de año

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

Sin llegar a cubrir por ahora la previsión del año, pero encaminada a ello, la recaudación como consecuencia de las multas de la Policía Local alcanza una respetable cantidad. Por su parte, otro tipo de sanciones municipales se mantiene en un nivel modesto, muy lejos de cubrir las expectativas. Es lo que se desprende del estado de ejecución del presupuesto en lo relativo a sanciones, que en el caso de la Policía Local congrega 306.000 euros para las arcas locales, frente a los 350.000 euros previstos para todo el año. El estado de ejecución, fechado en los primeros días de diciembre, establece que los cobros por otro tipo de conductas ilícitas asciende a 18.000 euros, a gran distancia de los 200.000 con los que se contaba inicialmente.

Del repaso de la ejecución de ingresos se obtiene que el IBI sigue como principal fuente de financiación de los recursos locales. No obstante, lo que ha entrado en las cuentas locales es inferior al cálculo inicial. Es decir, que si el Ayuntamiento esperaba ingresar 15,6 millones por este impuesto, a principios de diciembre, ya pasado el periodo voluntario de cobranza, lo realmente obtenido (derechos reconocidos netos) se eleva a 15 millones. Una diferencia a la baja de 600.000 euros, que palidece en relación al ‘fallo’ de las estimaciones sobre las plusvalías, el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Aquí el Consistorio asumía la posibilidad de ingresar 3,2 millones, pero cuando queda menos de un mes para acabar el ejercicio lo derivado a las arcas se queda en 393.000 euros.

Otros impuestos, en cambio, sí llevan camino de cumplir con la presunción con la que se presupuestaron. Así, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica se anota 2,5 millones con un ‘margen de error’ de 100.000 euros. Y el Impuesto sobre Actividades Económicas aporta ya 1,6 millones de los 1,9 anotados al comienzo. En cambio, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, un indicador del estado del sector, sólo cubre 1,2 millones de los 2,6 con que contaba el Consistorio.

El presupuesto estima 25,4 millones en impuestos directos, de los que 21,3 se registran como derechos reconocidos netos. Los indirectos movilizan ya 2,3 millones de cuatro.

En cuanto a las tasas, hay dos que dan cuenta del estado de la economía local. Así, las licencias urbanísticas y las licencias por apertura de establecimiento. En el primer caso, figuran 324.000 euros de derechos reconocidos netos sobre una previsión de 650.000. En el segundo, 46.000, 4.000 euros a la baja en relación a lo registrado en el presupuesto inicial. También apunta a la actividad económica la tasa por instalación de terrazas, que de 150.000 euros lleva recaudados 113.000. El capítulo de tasas, precios públicos y otros ingresos suma casi ocho millones, de los que se han recaudado 4,5.

Como viene sucediendo en los años precedentes, una importante fuente de financiación de los ayuntamientos, como es la venta de parcelas, permanece inédita. A cero euros asciende la recaudación por terrenos, de los que aparecen 2,7 millones en el presupuesto de ingresos. Más afortunada, también en línea con los últimos años, resulta la enajenación de aprovechamientos maderables. La previsión de 1,7 millones lleva camino de cumplirse, con casi 1,5.

El presupuesto total de ingresos del Ayuntamiento para el año 2025 dibuja un panorama de 87,9 millones, teniendo en cuenta lo inicial y las incorporaciones. A comienzos de diciembre constan 46,1 como derechos reconocidos netos. Entre las entradas que fallan, como viene siendo habitual desde hace ejercicios, se encuentran las transferencias de capital, el dinero de otras administraciones para inversiones: de 8,5 millones se han ingresado 1,9.