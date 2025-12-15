Comienza en la plaza de toros de Soria el reparto de los pinos de Navidad

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un clásico de estas fechas, los pinos de Navidad, se hicieron muy presentes en la plaza de toros de la mano del inicio del reparto. Como en otros años, los ornamentos pudieron retirarse en el patio posterior, con un donativo de carácter simbólico que irá a parar a una asociación. Son cinco euros lo que cuesta llevarse una de estas ramas y ejemplares de entresaca, fruto de la cuidadosa gestión de los montes sorianos.

Este año el reparto se extiende más días para facilitar la retirada y evitar aglomeraciones y así mantener todas las medidas higiénicosanitarias. Los vecinos pueden acercarse al coso hasta el miércoles, en horario de 9.00 a 14.00 horas. Como en anteriores ocasiones, pasadas las navidades el Ayuntamiento dispondrá de los contenedores marrones de poda para propiciar el reciclaje.

El reparto de los pinos se une a una intensa campaña de preparativos de Navidad, entre los que destacan las luces de las calles. El encendido del día 5 congregó a una muchedumbre en Mariano Granados y son muchos los que se acercan a la plaza a escuchar los pases musicales diarios. Además, en el Espolón y en la propia plaza se han instalado atracciones infantiles. Ayer mismo se estaba montando en la Dehesa el zoo de luz, la atracción ornamental que faltaba. Una iluminación de prestancia con el objetivo de animar la estancia en la calle y las diferentes compras, apoyo al comercio que en esta temporada tiene una importante parte de su facturación. Para facilitar las transacciones el Consistorio ha lanzado una nueva campaña de Soria Bonos.