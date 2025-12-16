Cuando el Gordo de la Lotería de Navidad no es suficiente: vivienda en Soria que 'rebasa' el premio

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

El sorteo de la Lotería de Navidad se celebra en menos de una semana y con los precios de la vivienda subiendo, muchos soñarán con un décimo del Gordo para solucionarse el problema. Sin embargo las cuentas salen a medias. Con el premio por fracción sí se pueden adquirir la mayoría de pisos y casas a la venta ahora mismo en Soria capital. Pero no todos. En más de una decena de casos el dinero no llegaría y llevar una fracción del premio máximo aún obligaría a tirar de ahorros o créditos.

Toca echar cuentas. El Gordo de la Lotería de Navidad está dotado con 400.000 euros al décimo pero hay impuestos. Los primeros 40.000 euros están exentos de tributar sobre los 360.000 restantes se aplica un impuesto del 20%. Por resumir, cada décimo del premio Gordo deja en cuenta 328.000 euros 'limpios'.

Con esa cuantía como tope, un vistazo a portales de compraventa de vivienda e inmobiliarias de Soria centrados en la capital para no extenderse mucho deja algunas sorpresas. Por ejemplo, en Idealista llegaría para 96 de las 108 propiedades listadas, pero 12 quedarían fuera. El Gordo llegaría para el 89% de los casos.

Menos cundiría entre las propiedades a la venta en Fotocasa. Aquí son un total de 59 y 13 rebasan esos 328.000 euros sin tener en cuenta otros gastos que pudiesen surgir como las escrituras. Ya es el 22% de las viviendas el que queda sin cubrir con un décimo del Gordo.

En Pisos.com se acrecienta la diferencia, con 9 viviendas por encima del premio sobre 35 listados. El 25,7% no se paga con el máximo premio de la Lotería de Navidad. Ya Encontré tiene 46 viviendas y seis más caras de lo que cubre una fracción del Gordo, el 13%.

Dentro de este volumen de oferta de vivienda hay de todo, desde pisos pequeños para reformar a viviendas de lujo. Hay opciones en el entorno de los 40.000 euros pero también un piso de 440 metros cuadrados en el edificio Revilla (Espolón 10) por 1,4 millones de euros. Eso sí, con posibilidad de reformar para dividirlo en cuatro viviendas.

Las inmobiliarias locales, sin embargo, sí tienen una mayor proporción de oferta dentro de esos anhelados 328.000 euros. En Pisos y Casas sólo se pasa 1 de las 24 viviendas ofertadas. En Soria Piso, aunque se mezcla con otras propiedades, ninguna se pasa de esta cuantía. En Carretero & Izquierdo una propiedad de las 77 listadas (también con locales) se pasa de un décimo del Gordo, pero es un solar urbanizable con más de 1.000 metros cuadrados de suelo.

En resumen y 'redondeando' medias, ganar el Gordo de la Lotería de Navidad con un décimo permite acceder a aproximadamente seis de cada siete viviendas listadas en los portales de compraventa de vivienda. Si se acude a las inmobiliarias locales hay en proporción más casas y pisos dentro de ese margen económico. Con un segundo premio quedan ya libres de impuestos 108.000 euros y la cosa se complica, aunque no cabe duda de que bienvenidos serían para algo más que la entrada del piso.