(Avance) Dos heridos, uno inconsciente y atrapado, tras la colisión de un coche y una furgoneta en la SO-20

Dos personas han resultado heridas este miércoles en un accidente de circulación en Soria, en la SO-20, kilómetro 10, sentido Madrid, tras la colisión de una furgoneta y un turismo. El Servicio de Emergencias 112 informa de que una de las personas estaba “inconsciente y atrapada”. El siniestro se ha producido en las inmediaciones de la rotonda del Caballo Blanco.

El siniestro ha tenido lugar a las 7.13 horas y hasta el lugar del suceso se han desplazado los bomberos, la Policía Local, la Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

