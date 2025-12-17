(Ampliación) Fallece un hombre de 50 años tras la colisión entre una furgoneta y un coche en Soria

Fallece un hombre de 50 años tras la colisión entre un furgón y un coche en la SO-20.HDS

Heraldo-Diario de Soria Soria

Un hombre, de 50 años, ha fallecido en la mañana de este miércoles tras la colisión frontal entre un furgón y un turismo a la altura del punto kilométrico 10,100 de la SO-20, tal y como informan fuentes de la Subdelegación del Gobierno de Soria y de Emergencias Sanitarias. El siniestro se ha producido a las 07.20 horas en las inmediaciones de la rotonda del Caballo Blanco. Las circunstancias del accidente se encuentran en fase de investigación.

Como consecuencia del siniestro ha fallecido el copiloto del furgón mientras el conductor, de 39 años, ha resultado herido leve siendo trasladado al hospital de Soria. La conductora del turismo, de 46 años, ha sufrido heridas graves y ha sido trasladada también al hospital.

En este momento todavía no ha sido posible la identificación del fallecido y los equipos de emergencia continúan trabajando en el lugar del suceso ya que la excarcelación no ha finalizado a esta hora debido al grado de atrapamiento.

La carretera SO-20 permanece con paso alternativo entre los kilómetros nueve y doce, mientras se desarrollan las labores de atención, aseguramiento y retirada de vehículos, tal y como informan las mismas fuentes oficiales.