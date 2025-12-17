El alcalde de Soria califica el "grupo de trabajo" del Mirón de trámite e insiste en un "desmantelamiento"

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, ha explicado esta mañana en el curso del tradicional desayuno informativo con los medios de comunicación en el Ayuntamiento de Soria que el anunciado «grupo de trabajo» por parte de la Delegación Territorial sobre el Hospital del Mirón es «un trámite», y se ha quejado de que al mismo no acuda el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez. Para el regidor soriano, el objetivo de la Junta es «deteriorar y laminar» el centro hospitalario hasta «conseguir el cierre».

«Para mantener una reunión con la delegación territorial y con el gerente de aquí, que hayamos tardado 2 años, pues al final es cubrir el expediente. Y desgraciadamente no es a los comprometió el señor Fernández Mañueco con nosotros para poder generar en torno a una mesa de trabajo constituida formalmente con los profesionales de la sanidad, tanto del sindicato de enfermería como de los del Colegio médicos y los profesionales para poder desarrollar una hoja de ruta con el cual convertir el hospital del Virgen del Mirón en un hospital, en un centro sociosanitario de referencia».

En este sentido, el alcalde ha pedido una memoria económica para saber «qué es lo que queremos hacer ahí en el corto plazo, qué es lo que vamos a hacer ahí en el medio y largo plazo. Lo que hacen es una reunión de trámite para cumplir, entre comillas, con esa palabra de que antes de finalizar el año. Dicen que van a mantener una reunión con nosotros en la que ni tan siquiera se invita otros colectivos, en la que ni tan siquiera viene el consejero de Sanidad y lo que viene a denotar es el escasísimo interés que existe por realmente darle seriedad al futuro del Hospital Virgen del Mirón».

Para el alcalde se trata de «un desmantelamiento progresivo por abandono, un desmantelamiento sistemático por abandono de las instalaciones, un deterioro de las mismas que sufren un absoluto abandono durante tanto tiempo y y el trabajo precario que se está desarrollando ahí por parte de los profesionales, que ya lo están poniendo encima de la mesa, que ese desmantelamiento real, que ese desmantelamiento es cierto, que existe una hoja de ruta clara por parte de la Junta de Castilla y León para para que esa degradación progresiva culmine con un cierre».

Para Martínez Mínguez, los profesionales de ahí «lo están sufriendo, lo están viviendo y desgraciadamente los pacientes también. Y no estamos precisamente para que una provincia como Soria pierda la oportunidad de poder eh tener un hospital de referencia como tiene que ser el Mirón».

Martínez Mínguez, además, ha acusado a la Delegación Territorial de una «planificación» para que no asista a este grupo de trabajo. «Han marcado la agenda y no sé si son conscientes de que es el último Pleno de las Cortes de Castilla y León y y ya he confirmado mi presencia allí». El representante del Ayuntamiento será el portavoz del grupo, Javier Muñoz, y el alcalde ha vuelto a reclamar «una hoja de ruta» para el Hospital.

Soria Ya

Sobre las candidaturas que ya comienzan a vislumbrarse en Soria para las autonómicas, como esas primarias de Soria Ya con Ángel Ceña y Jesús Ángel Alonso, el regidor ha explicado que «nosotros tenemos la idea muy clara de lo que queremos para Soria, no participamos desde luego de esos localismos, Soria Ya es desde luego un partido político que además ha tenido unas líneas ideológicas muy cercanas al Partido Popular durante todos estos años y por tanto no es una alternativa de gobierno. A partir de ahí nosotros respetamos total y absolutamente las personas que puedan encabezar cada una de las candidaturas, los procesos internos que tengan que llevarse a cabo. Estamos ahora mismo en este proceso, a nosotros nos pillan con los deberes absolutamente hechos a nivel autonómico y a nivel provincial y a partir de ahí nosotros en la línea clara de que solo existe una alternativa al Partido Popular. Y que la división del voto de la izquierda lo que hace es que gane siempre la derecha».

Coyuntura nacional

Sobre si la coyuntura nacional afectará a las elecciones autonómicas, ha señalado que «no nos podemos abstraer, ni Soria es una burbuja ni Castilla y León es una burbuja. Si precisamente lo que pretendemos es que nosotros alcemos la voz y que seamos visibles en Europa y seamos visibles a nivel nacional, lógicamente todo influye. En las expectativas electorales no podemos ser ingenuos en ese sentido. Lo que pasa es que lo que yo sí que quiero es marcar claramente el terreno de juego en el que se va a votar este próximo mes de marzo, que es la rendición de cuentas de 40 años del Partido Popular al frente de la Junta de Castilla y León. Desde luego lo otro tendrá unas injerencias. Y hay quien va a intentar que el terreno de juego sea otro, que no sea el de nuestra Comunidad Autónoma, que sea el de Madrid».

Y ha continuado que lo que se busca es «que sea un plebiscito en torno a la presidencia del Gobierno, que nosotros no podemos eludir. Yo creo que lo podemos confrontar abiertamente con la gestión del del Gobierno de España eh para con este territorio, para con esta provincia, para con esta comunidad autónoma, porque creemos en mucho, en las inversiones que se están produciendo en virtud de los fondos europeos de los fondos Next Generation, en virtud de una apuesta clara por el desarrollo de infraestructuras que estamos viendo en Soria y que se están viendo en las nueve provincias de Castilla y León, por lo tanto tampoco vamos a rehuir ese debate. Pero creo que lo que vamos a decidir realmente es si continuamos con otros cuatro años más después de los últimos 40 con las políticas de la derecha y la inercia que nos ha llevado a ser el vagón de cola de las comunidades autónomas de este país, a ser invisibles, o por el contrario vamos a elegir un cambio que que nos de alguna forma haga un un un giro en el rumbo de esa inercia que lleva esta Comunidad Autónoma».

Autonómicas

Sobre cuándo quiere las elecciones autonómicas en marzo, ha subrayado que «me da igual, aunque prefiero el ocho. Y si es el 1, mejor que el 8. Y si es en febrero, mejor que el que el marzo. Porque lo que no podemos es seguir así. Es decir, que la cuestión es que desde el minuto 1, cuando empezamos todo esto el 23 de febrero, cuando tuvimos el Congreso en Valencia, parece que fue ayer, pero ya hace unos cuantos meses, a mí también se me han hecho largos. Lo sabéis, todos los kilómetros que he recorrido. Yo escucho al señor Feijoó demandar al Gobierno de España precisamente por la ausencia de presupuestos, por la minoría parlamentaria, incluso por el asedio de casos de corrupción, la necesidad de convocar elecciones, y yo pienso que está hablando de Mañueco. Porque ojo, lo que estamos escuchando durante estas últimas semanas, lo que escuchamos ayer mismo en la trama eólica y el señor Mañueco no se levanta del sofá».

Dejar la Alcaldía

El regidor soriano abandonará la Alcaldía en 2026, eso es evidente, y la pregunta es cuándo. Él ha reincidido en que «paso y paso cuando sea obligatorio, es decir, la toma del acta de posesión» como procurador. «Calculo que va a ser el 15 de marzo porque yo estoy convencido de que va a ir a a aguantar al máximo (Mañueco), por, mucho que le insistamos y apelemos al señor Feijóo. Por lo tanto a partir de ahí, pues a soportar los 50 días». Entonces, la pregunta ha sido ¿dejarías entonces la Alcaldía y la Diputación cuando tomes poesión? Y su respuesta: «Claro, es lo que dije ya el primer día».