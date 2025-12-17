400 escolares cantan en la Audiencia en el Certamen de Villancicos

Cerca de 500 estudiantes de colegios públicos y concertados de diversos niveles de Educación Primaria y Especial de la capital soriana han interpretado los tradicionales villancicos y canciones navideñas que han ido preparando en sus centros con el fin de, una vez más, compartir la música y las emociones en estas fechas tan entrañables. El ya tradicional Certamen de Villancicos anticipa la Navidad en Soria.

Los escolares de los distintos colegios de la capital celebran una jornada de lo más navideña.MonteseguroFoto Certamen de villancicos en el Palacio de la Audiencia

Los escolares de los distintos colegios de la capital celebran una jornada de lo más navideña.MonteseguroFoto Certamen de villancicos en el Palacio de la Audiencia

Los escolares de los distintos colegios de la capital celebran una jornada de lo más navideña.MonteseguroFoto Certamen de villancicos en el Palacio de la Audiencia

Los escolares de los distintos colegios de la capital celebran una jornada de lo más navideña.MonteseguroFoto Certamen de villancicos en el Palacio de la Audiencia

Los escolares de los distintos colegios de la capital celebran una jornada de lo más navideña.MonteseguroFoto Certamen de villancicos en el Palacio de la Audiencia

Los escolares de los distintos colegios de la capital celebran una jornada de lo más navideña.MonteseguroFoto Certamen de villancicos en el Palacio de la Audiencia

Los escolares de los distintos colegios de la capital celebran una jornada de lo más navideña.MonteseguroFoto Certamen de villancicos en el Palacio de la Audiencia

Los escolares de los distintos colegios de la capital celebran una jornada de lo más navideña.MonteseguroFoto Certamen de villancicos en el Palacio de la Audiencia

Los escolares de los distintos colegios de la capital celebran una jornada de lo más navideña.MonteseguroFoto Certamen de villancicos en el Palacio de la Audiencia

Los escolares de los distintos colegios de la capital celebran una jornada de lo más navideña.MonteseguroFoto Certamen de villancicos en el Palacio de la Audiencia

Los escolares de los distintos colegios de la capital celebran una jornada de lo más navideña.MonteseguroFoto Certamen de villancicos en el Palacio de la Audiencia

Los escolares de los distintos colegios de la capital celebran una jornada de lo más navideña.MonteseguroFoto Certamen de villancicos en el Palacio de la Audiencia

Los escolares de los distintos colegios de la capital celebran una jornada de lo más navideña.MonteseguroFoto Certamen de villancicos en el Palacio de la Audiencia

Los escolares de los distintos colegios de la capital celebran una jornada de lo más navideña.MonteseguroFoto Certamen de villancicos en el Palacio de la Audiencia

Los escolares de los distintos colegios de la capital celebran una jornada de lo más navideña.MonteseguroFoto Certamen de villancicos en el Palacio de la Audiencia

Los escolares de los distintos colegios de la capital celebran una jornada de lo más navideña.MonteseguroFoto Certamen de villancicos en el Palacio de la Audiencia

Los escolares de los distintos colegios de la capital celebran una jornada de lo más navideña.MonteseguroFoto Certamen de villancicos en el Palacio de la Audiencia

Los escolares de los distintos colegios de la capital celebran una jornada de lo más navideña.MonteseguroFoto Certamen de villancicos en el Palacio de la Audiencia

Los escolares de los distintos colegios de la capital celebran una jornada de lo más navideña.MonteseguroFoto Certamen de villancicos en el Palacio de la Audiencia

Los escolares de los distintos colegios de la capital celebran una jornada de lo más navideña.MonteseguroFoto Certamen de villancicos en el Palacio de la Audiencia

Los escolares de los distintos colegios de la capital celebran una jornada de lo más navideña.MonteseguroFoto Certamen de villancicos en el Palacio de la Audiencia

Los escolares de los distintos colegios de la capital celebran una jornada de lo más navideña.MonteseguroFoto Certamen de villancicos en el Palacio de la Audiencia

Los escolares de los distintos colegios de la capital celebran una jornada de lo más navideña.MonteseguroFoto Certamen de villancicos en el Palacio de la Audiencia

Los escolares de los distintos colegios de la capital celebran una jornada de lo más navideña.MonteseguroFoto Certamen de villancicos en el Palacio de la Audiencia

Los escolares de los distintos colegios de la capital celebran una jornada de lo más navideña.MonteseguroFoto Certamen de villancicos en el Palacio de la Audiencia

Los escolares de los distintos colegios de la capital celebran una jornada de lo más navideña.MonteseguroFoto Certamen de villancicos en el Palacio de la Audiencia

Los escolares de los distintos colegios de la capital celebran una jornada de lo más navideña.MonteseguroFoto Certamen de Villancicos

Los escolares de los distintos colegios de la capital celebran una jornada de lo más navideña.MonteseguroFoto Certamen de Villancicos