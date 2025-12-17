Las fotos de la IX Edición del Concurso de Ideas Emprendedoras en FP

Premios del Concurso de Ideas Emprendedoras en Formación Profesional y programa Impulsa Startup.MonteseguroFoto

Publicado por Gonzalo Monteseguro Soria Creado: Actualizado:

El Espacio de Trabajo Colaborativo de Soria ha acogido la defensa de proyectos y la entrega de premios del Concurso de Ideas Emprendedoras en Formación Profesional (FP). Esta iniciativa está impulsada por la Cámara de Comercio de Soria, el Ayuntamiento de Soria y la Diputación Provincial, dentro de Impulso Emprende.

El primer premio a la Mejor Iniciativa Emprendedora en Formación Profesional, dotado con un cheque de 1.000 euros, diploma para cada integrante del equipo, reconocimiento al centro educativo y a la tutora, ha recaído en el proyecto BROTO, entregado por la Diputación Provincial de Soria. El equipo está formado por Jimena Moya, Edwin Sánchez y Silvia Herranz, estudiantes del ciclo de Diseño y Amueblamiento (Grado Superior) del CIFP Pico Frentes, tutorizados por la profesora Conchi Gómez Modamio. Plantea el diseño y fabricación de macetas de madera sostenibles y desmontables, elaboradas a partir de residuos de otras empresas, fomentando la economía circular, el reaprovechamiento de materiales y el consumo responsable.

El segundo premio, dotado con un cheque de 500 euros, diplomas, reconocimiento al centro y detalle para el tutor, ha sido para el proyecto SORIA ENIGMA RURAL, entregado por el Ayuntamiento de Soria. El equipo está integrado por Lise Soubrat, Sara García, Manuel Jiménez, Hugo Héctor y Cecilia Andrea Facal, estudiantes del ciclo de Guía, Información y Asistencia Turísticas (Grado Superior) del CIFP La Merced, con la tutoría del profesor Miguel García Gago. La idea consiste en la creación de experiencias inmersivas en zonas rurales despobladas de Soria, mediante juegos de rol, escape rooms y dinámicas narrativas, con el objetivo de atraer visitantes, dinamizar el medio rural y revalorizar el territorio.

El tercer premio a la Mejor Idea Emprendedora en Formación Profesional, dotado con un cheque de 300 euros, diplomas, reconocimiento al centro y detalle para la tutora, ha recaído en el proyecto INTERASESORÍA, entregado por Cámara Soria. El proyecto ha sido desarrollado por Lara García, Jerónico Buchino e Irene Domínguez, estudiantes del ciclo de Comercio Internacional (Grado Superior) del IES Castilla, tutorizados por la profesora Marta Lafuente. INTERASESORÍA propone un servicio de asesoría y acompañamiento en procesos de internacionalización, dirigido a empresas y pequeños productores, con especial foco en poner en valor los productos sorianos, mejorar su competitividad y reforzar su proyección en mercados exteriores.

Por otra parte, el Demo Day también ha sido el momento de conocer y premiar las iniciativas de Impulsa Startup, programa de apoyo a ideas de negocio con base tecnológica o de crecimiento digital impulsado por la Cámara de Comercio de España y cofinanciado por el FSE+. En Soria, se desarrolla en colaboración con el Ayuntamiento de Soria y este año se ha impartido íntegramente en modalidad online para facilitar la participación de emprendedores vinculados al territorio. El proyecto ganador ha sido Eternalum, una plataforma que simplifica el trabajo de las funerarias automatizando todos los documentos de cada expediente y reduciendo tiempos y errores. Reúne catálogo, presupuestos y agenda en un sistema claro y accesible desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar, permitiendo un trabajo diario más ágil y evitando duplicidades y tareas repetitivas. El proyecto ha sido elaborado y defendido por Rebeca Martín Cecilia y Víctor Latorre Millastre y el premio está dotado con 2.000 euros.