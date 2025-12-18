La asociación de empresarios deportivos reclama la puesta en marcha de un Bono Saludable en Soria

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

La Asociación Soriana de Empresarios de Instalaciones Deportivas (Aseid) plantea al Ayuntamiento de Soria la creación de un Bono Saludable, y reclama a la Junta de Castilla y León deducciones fiscales autonómicas por la práctica deportiva. Presidida por Jesús Corchón, la asociación celebró este pasado martes su Asamblea General, en la que se abordaron las principales líneas estratégicas del sector y se acordó trasladar a las administraciones competentes estas y otras reivindicaciones clave para el impulso de la actividad deportiva y la salud.

Así, Aseid reclama a la Junta de Castilla y León la implantación de deducciones en el tramo autonómico del IRPF para las personas que acrediten gastos en gimnasios y servicios de salud deportiva. Esta medida, ya adoptada por otras comunidades autónomas, tiene un impacto probado en la promoción de hábitos de vida saludables y en el alivio de la carga fiscal de las familias.

Comunidades como la Valenciana y La Rioja han liderado esta iniciativa, permitiendo deducir hasta el 30% de los gastos deportivos, incluidos gimnasios y federaciones. Por ello, la asociación solicita que Castilla y León adopte un modelo equivalente extensivo a todos practican deporte para equipararse a estas buenas prácticas.

La asamblea también dio cuenta de la reunión solicitada en diciembre de 2024 a la concejala Teresa Valdenebro para plantear al Ayuntamiento de Soria la creación de un Bono Saludable, similar a los bonos comerciales existentes (Soria Bonos), destinado a apoyar a los establecimientos del ámbito deportivo, la salud, la belleza y el bienestar. Esta iniciativa se considera estratégica para fortalecer el tejido empresarial local y estimular la demanda de servicios esenciales para la ciudadanía.