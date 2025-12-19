La UNED de Soria celebra la Navidad con villancicos y Proyecto Didaskalía

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Música y cultura para celebrar la Navidad en el centro asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Soria. Como es ya tradición, el concierto navideño dio paso a las vacaciones en la UNED, en esta ocasión de la mano, mejor dicho, de las voces corales y los instrumentos de Proyecto Didaskalía, una iniciativa surgida en 2015 y por la que han pasado, desde entonces, muchos intérpretes, aportando su manera personal de disfrutar de la música y, sobre todo, de cantar.

El concierto resultó atípico por cuanto se ofreció en el patio interior de la Casa de la Tierra, sede de la UNED, y el público pudo escuchar y disfrutarlo desde el piso superior. Una iniciativa sin duda original. Como también lo es el Proyecto Didaskalía, cuyo origen etimológico está en el griego, pues quiere decir «enseñanza, acción de dar o recibir enseñanza, explicación, interpretación, información, formación» y también «puesta en escena». Objetivo cumplido.