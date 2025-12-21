Dos accidentes de tráfico en la mañana del domingo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La mañana de este domingo ha arrancado en Soria con dos accidentes de tráfico con heridos en las carreteras de la provincia.

El primero de ellos ha ocurrido a las 10.19 horas, tras salirse de la vía en el kilómetro 354 de la N-234, a la altura de la urbanización Las Camaretas, en Golmayo.

La Guardia Civil de Tráfico ha solicitado asistencia para un varón de unos 80 años que refiere dolor en el pecho y la espalda tras sufrir el accidente. El 112 avisa a Emergencias Sanitarias–Sacyl, que ha enviado una UVI móvil para atender al herido.

A las 10.30 horas se ha registrado una salida de vía de un turismo en Ólvega, en el kilómetro 13 de la carretera CL-101. Solicitan asistencia para la conductora de 32 años, consciente y con dolor de cuello. El 112 avisa a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias – Sacyl, que ha enviado una ambulancia.