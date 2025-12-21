Dos accidentes de tráfico en la mañana del domingo
La mañana de este domingo ha arrancado en Soria con dos accidentes de tráfico con heridos en las carreteras de la provincia.
El primero de ellos ha ocurrido a las 10.19 horas, tras salirse de la vía en el kilómetro 354 de la N-234, a la altura de la urbanización Las Camaretas, en Golmayo.
La Guardia Civil de Tráfico ha solicitado asistencia para un varón de unos 80 años que refiere dolor en el pecho y la espalda tras sufrir el accidente. El 112 avisa a Emergencias Sanitarias–Sacyl, que ha enviado una UVI móvil para atender al herido.
A las 10.30 horas se ha registrado una salida de vía de un turismo en Ólvega, en el kilómetro 13 de la carretera CL-101. Solicitan asistencia para la conductora de 32 años, consciente y con dolor de cuello. El 112 avisa a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias – Sacyl, que ha enviado una ambulancia.