Regalos de Navidad de todos los precios y para todos los gustos: fotos de los mercadillos solidarios de Soria

Diferentes mercadillos por el centro de la ciudad de Soria.Mario Tejedor

Publicado por Pilar Pérez Soler, Mario Tejedor Soria , Soria Creado: Actualizado:

Ropa -para personas y animales-, juguetes -muñecas, peluches, cochecitos y un amplio abanico-, cuadros, vajilla, zapatos, indumentaria de deportes, nacimientos y material navideño, bisutería, libros, objetos de decoración, portafotos, calendarios... El elenco de posibilidades en los mercadillos solidarios de la ciudad de Soria es tan amplio como para recorrerlos con calma. Hay tres, promovidos por Manos Unidas, Redención y la causa del Padre Ángel (Camaretas) , y se encuentran situados a poca distancia uno de otro. El de Manos Unidas está instalado en la plaza Ramón y Cajal, enfrente de la parada de los taxis, y su horarios es de 12 a 14 horas y de 18 a 20; los sábados por la tarde, domingos y festivos está cerrado. Mientras, el mercadillo de Redención -bajos del antiguo edificio de Caja Duero, en la plaza de los Jurados- está también en el centro de la ciudad y puede ser visitado de 11 a 13.30 horas y de 17.30 a 20 horas (horario aproximado). Por último, el mercadillo en beneficio del Padre Ángel, para e proyecto de casa de acogida Monseñor Romero, está abierto de lunes a sábado de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas. Su emplazamiento es el Pasaje Beltrán, con entrada por El Collado y también por Teatinos.