La restauración de los angelotes del Mirón de Soria se dilata mientras el Ayuntamiento propone una reunión

El repintado de los angelotes de la ermita Nuestra Señora del Mirón se dilata y ya va camino del año y medio sin que las figuras del templo, propiedad de la Diócesis de Osma-Soria, vean una solución. Desde el Ayuntamiento han propuesto una reunión a tres bandas (con la presencia también de la Junta) para intentar que el asunto se desbloquee pero, de momento, no hay fecha.

Y es que, desde la Diócesis, la única respuesta que se ofrece ante las reiteradas preguntas de Heraldo Diario de Soria para conocer los avances en este tema, es «no hay novedad». Una dilación que también está empezando a impacientar al Consistorio por lo que ha puesto sobre la mesa realizar un encuentro al que acudan también técnicos de Patrimonio de la Junta ya que, aunque su opinión no es vinculante, desde el Ayuntamiento se busca conseguir el mayor quórum.

Hay que recordar que en la comisión de Patrimonio de la Junta de Castilla y León celebrada a finales de julio los técnicos indicaron la necesidad de «elaborar un proyecto técnico con una propuesta de actuación más amplia» a la propuesta planteada por el Obispado. Lo cierto es que la decisión de la Junta no es vinculante pero el Ayuntamiento de Soria ha preferido escuchar las indicaciones de la Junta solicitando al Obispado que las incluya y así se lo ha trasladado a la Diócesis que se supone que ha recogido el guante pero lo cierto es que han pasado cinco meses y no se ha producido ningún nuevo movimiento al respecto.

En concreto, según fuentes consistoriales y tal y como reza el dictamen de Patrimonio de la Junta, en este tercer informe (el Obispado presentó un primer documento que el Ayuntamiento pidió subsanar y fue este segundo informe, que sí tenía el beneplácito del Consistorio el que encontró reparos por parte de Patrimonio) la Diócesis deberá recoger «algunos aspectos que todavía se tienen que subsanar con la presentación de un proyecto que lo contemple». Fundamentalmente, «que no solo deben incluir las caras de los ángeles sino extenderse completamente a las figuras así como a los drapeados, rocallas, grotescos... que les rodean o envuelven y a los capiteles de las pilastras».

La contratación de las obras tuvo lugar por la Diócesis de Osma-Soria, en concreto, de la parroquia de Santa María La Mayor, titular del templo y responsable, por tanto, de las obras de restauración que presentó una Declaración Responsable de Obras y Usos al Ayuntamiento de Soria, que es el que tiene la competencia ya que el templo no es BIC. El problema es que el repintado se encomendó a una empresa de pinturas de Soria normal, sin el conocimiento debido en las técnicas de restauración que aplicaron un color salmón a frisos y columnas que antes lucían blancos cuyo resultado ya es conocido por todos. Caso aparte merecen los angelotes que aparecieron con labios pintados, cejas marcadas y melenas coloridas.

Esta restauración fue tildada por las asociaciones de Conservación y Restauración de Soria y de España como un «atentado contra el patrimonio» aseverando que los trabajos consistieron en repintar el interior de la iglesia y retocar las figuras ornamentales de su nave central, con un resultado estético «nada adecuado». Los trabajos que se realizaron consistieron en un perfilado de los elementos decorativos y de los rasgos de los angelotes, antes blancos, con un resultado «caricaturesco», según los conservadores.

Pero, de momento, la pelota va pasando de tejado a tejado y lo cierto es que la iglesia sigue cerrada a la visita de los turistas mientras la solución se alarga y parece que no llega.