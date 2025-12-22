Así puedes conseguir el tradicional calendario del Ayuntamiento de Soria

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Tan tradicional como la Lotería de Navidad, comienza el reparto de calendarios de 2026 del Ayuntamiento de Soria. Un obsequio tan demandado que en las últimas fechas y ante los numerosos ciudadanos que se habían acercado a preguntar ya se había colocado un cartel avisando de que aún no estaban listos. No obstante, ahora están disponibles.

Se podrán recoger en la caseta de la plaza Mayor de Soria durante la semana de Navidad, aunque los horarios dependerán del día. Como es habitual son gratuitos y están ilustrados con fotografías antiguas de Soria.

Estos son los horarios para recoger el calendario 2026 del Ayuntamiento de Soria: