Navidad
Así puedes conseguir el tradicional calendario del Ayuntamiento de Soria
El reparto comienza este lunes con distintos horarios según el día
Tan tradicional como la Lotería de Navidad, comienza el reparto de calendarios de 2026 del Ayuntamiento de Soria. Un obsequio tan demandado que en las últimas fechas y ante los numerosos ciudadanos que se habían acercado a preguntar ya se había colocado un cartel avisando de que aún no estaban listos. No obstante, ahora están disponibles.
Soria
EN 2024: Las fotos del calendario de 2024 que regala el Ayuntamiento de Soria
Mario Tejedor
Se podrán recoger en la caseta de la plaza Mayor de Soria durante la semana de Navidad, aunque los horarios dependerán del día. Como es habitual son gratuitos y están ilustrados con fotografías antiguas de Soria.
Estos son los horarios para recoger el calendario 2026 del Ayuntamiento de Soria:
- Lunes 22 de diciembre: De 10.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 20.00 horas.
- Martes 23 de diciembre: De 10.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 20.00 horas.
- Miércoles 24 de diciembre: Sólo de 10.00 a 14.00 horas.
- Jueves 25 de diciembre: Cerrado.
- Viernes 26 de diciembre: De 10.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 20.00 horas.