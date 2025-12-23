Soria perderá 15 millones con el recorte que la Comisión Europea prevé en la PAC para 2028

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Asaja Soria puso este lunes el punto de mira en Bruselas con los Premios Espiga y Tizón 2025 y la nueva PAC, con la que previsiblemente Soria perderá alrededor de 15 millones de euros si finalmente la Comisión Europea decide recortar un 22% el presupuesto. Así lo expuso el presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, durante la decimonovena edición de estos galardones en la asamblea navideña de la organización agraria, celebrada en el Aula Magna Tirso de Molina de la capital.

Uno premios que ya se han convertido en una «referencia en el campo de nuestra provincia», según explicó la presidenta de Asaja Soria, Ana Pastor, quien hizo entrega del premio Espiga a Donaciano Dujo, para el COPA-COGECA, de la que forma parte la organización, por su incansable labor en defensa de la agricultura y ganadería europea. Pastor animó a los presentes a consumir productos locales no sólo en estas fechas navideñas, sino durante todo el año.

En principio estaba previsto que recogiera el premio el presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, pero finalmente no pudo asistir. Tras recoger el galardón, Dujo se dirigió a los asistentes y centró su intervención en tres ejes: la rentabilidad de las explotaciones, la incertidumbre en el sector ganadero por las enfermedades y el agradecimiento a los técnicos de Asaja Soria por su labor diaria. Sobre la situación del sector, Dujo apuntó que «la cuerda está tensa y se va a romper si no cambia. La Unión Europea nos lleva a este camino peligroso».

A la vez, el máximo responsable regional de la organización aseveró que «hay inquietud con esa reducción del presupuesto previsto para la PAC en 2028. El segundo pilar es clave y se daría potestad a los gobiernos, que son los que deciden para qué se utilizaría. La propuesta de la Comisión ha sido rechazada por el Parlamento, y por tanto la lucha continúa, y prueba de ello es el Tizonazo», que fue a parar a la Comisión Europea, por relegar a los agricultores en los acuerdos con terceros. De hecho, lo recogió una Ursula von der Leyen de careta que enseguida se tuvo que marchar por los pitidos de los asistentes.

«Cada agricultor tiene que echar la cuenta y después de la reducción general de la PAC, también van a mermar los pagos redistributivos. Así, los que perciban entre 20.000 y 50.000 euros se reducirá un 25%; para los de entre 50.000 y 75.000 euros esa cantidad se reducirá un 50%, y entre 75.000 y 100.000 euros, el 75%. Eso es inasumible para las explotaciones profesionales de Soria y de Castilla y León, las más perjudicadas con este planteamiento, porque nuestras explotaciones son netamente cerealistas, netamente PAC, con poca rentabilidad por hectárea por cabeza de ganado, de modo que hay que tener mucha superficie para hacer esto viable, y a más superficie más penalización».

En relación con los acuerdos, aseguró que «Asaja siempre va a tener el mismo discurso: sí a cualquier acuerdo comercial, pero siempre y cuando lo que venga a Europa tenga que cumplir las mismas exigencias que a los agricultores europeos. Nos atornillan al máximo con todo tipo de medidas y lo que viene de fuera sin exigirle esas medidas. Así Europa no produce, se importa de fuera y los ciudadanos consumen peor y más caro».

Dujo también aludió al propio sector para solicitar sentido común en factores como las tierras, las rentas y la maquinaria. Y a la vez avanzó que Asaja no se queda quieta. A la manifestación de Bruselas del pasado jueves se pueden sumar más movilizaciones pronto. Saldremos a las calles buscando unidad de acción, pero siempre con una máxima que es que seremos y haremos lo que quieran los socios, no lo que nos diga nadie desde fuera». De hecho, ya adelantó que a finales del mes de enero estarán en las carreteras de todo el país «peleando por una rentabilidad justa de nuestro sector».

También habló de la incertidumbre por la sanidad animal: «No salimos de una enfermedad y nos metemos en otra», en relación a la peste porcina africana. «Dejemos una cosa clara: el sector porcino no tiene la enfermedad, la tienen los jabalís». Aseguró que el consumidor tiene todas las garantías «por la profesionalidad del sector agrícola y ganadero y por los controles de nuestros servicios veterinarios». Pero pidió a la Junta que permita a los cazadores abatir la superpoblación de la fauna salvaje, que está poniendo en peligro al sector. «Primero por los accidentes, luego por los daños sanitarios y por los agrícolas que causan perjuicios económicos».

Para 2026 Dujo pide «que haya buena cosecha, se arregle el tema de los precios, tengamos negociaciones fructíferas en la PAC que entrará el 1 de enero de 2028 y las administraciones más cercanas apoyen a un sector estratégico que lo necesita, que es el que nos alimenta, mantiene el medio rural y el medio ambiente».

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, aseguró que para la institución provincial «el campo y el sector agroalimentario es prioritario». De hecho recordó que todas las actuaciones que lleva a cabo la Diputación a lo largo del año las centra en pueblos de menos de 20.000 habitantes, de modo que no nos dejamos a ninguno».

Reconoció que el sector está viviendo un momento cada vez más complicado y por eso puso de manifiestó que «aunque la Diputación procura ayudar, se necesita mucho más impulso en general y por eso hacen falta organizaciones que peleen día a día y luchen por intentar erradicar todos los problemas, como han conseguido parar los acuerdos con Mercosur».

La clausura corrió a cargo del viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural, Jorge Llorente, quien enunció factores decisivos para la rentabilidad y la competitividad, y habló de «globalización, los consumidores, las informaciones a veces no veraces, la climatología, el coste de los insumos, la pericia y habilidad… En suma, muchos y cambiantes que requieren además vocación y seguir orgullosos de ser ganaderos y agricultores». Llorente también reconoció que «en la Junta creemos en la política de seguros y en todas las medidas para reforzar la seguridad animal». Por último, recordó que «Castilla y León fue la primera Comunidad que llegó a un acuerdo común con las opas para explicar conjuntamente en Europa por qué no estábamos de acuerdo con la propuesta de la Comisión».