Soria refuerza la limpieza y recogida de basura en Navidad con un 50% más de personal

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Soria reforzará de manera especial los servicios de limpieza y recogida de residuos durante las fechas navideñas, con un incremento del 50 % de los efectivos respecto a los dispuestos para un día festivo normal.

Este refuerzo se destina principalmente a la limpieza de los residuos generados en las ‘champanadas’, botellones y cotillones de las noches del 24 y 31 de diciembre y del 5 de enero, actuando de manera prioritaria en las zonas de mayor concentración de ocio, según ha explicado el Consistorio. Estas zonas son, entre otras, la Plaza Mayor, Plaza San Esteban, Plaza Herradores, Plaza Mariano Granados, Espolón, Paseo de Invierno, calle Santa María, Vicente Tutor, Rota de Calatañazor y zonas aledañas.

El Consistorio cree imprescindible la colaboración ciudadana mediante el uso de los contenedores de vidrio habilitados específicamente en Plaza Mariano Granados, Plaza Herradores y Plaza San Esteban, así como de los contenedores de basura distribuidos en todas las zonas de ocio. El Ayuntamiento apela al civismo y la responsabilidad colectiva para mantener limpia la ciudad durante estas fechas.

Pese a este llamamiento, que se repite año tras año, las cifras hablan por sí solas: en la ‘champanada’ de Nochebuena se recogieron aproximadamente 2.300 kilos de residuos del suelo, frente a 700 kilos depositados en los contenedores de vidrio, lo que supone que solo el 23 % de los residuos generados se introdujeron correctamente en los contenedores.

Mientras, en la ‘champanada’ de Nochevieja, se recogieron alrededor de 1.700 kilos del suelo, frente a 500 kilos depositados en los contenedores de vidrio.

Los días 24 y 31 de diciembre (Nochebuena y Nochevieja) no se realiza recogida nocturna. Esta circunstancia, unida al aumento de residuos generado por la ciudadanía, se compensa con un refuerzo de la recogida los días siguientes, es decir, el día de Navidad y el día de Año Nuevo.

Como refuerzo específico de la recogida diurna se refuerza todo el operativo. En este sentido, se dispone de un camión de carga trasera, con un conductor y un peón, para retirar los residuos generados la noche anterior en las zonas de ocio, en apoyo al equipo de limpieza. Además, se refuerza el servicio con un camión de carga lateral, destinado a la recogida de aquellos contenedores con mayor tendencia a desbordarse, especialmente en las zonas de ocio.

Instalación de contenedores especiales

Durante estas fechas se han instalado contenedores de vidrio en Plaza Herradores.

Por lo que respecta a los contenedores específicos para árboles de Navidad se encuentran instalados en los mismos puntos de años anteriores:

Calle San Hipólito, frente al nº 3

Avenida Duques de Soria, junto al local de la Asociación de Los Pajaritos

Calle Venerable Caravantes nº 76

Travesía de las Postas

Calle La Florida nº 30

Además, los pinos naturales de Navidad pueden depositarse durante todo el año en los contenedores de restos vegetales habilitados en las siguientes ubicaciones:

Pedrajas

Oteruelos

Las Casas

Huertos Barriada

Calle Santa María de la Cabeza

Calle Aragón

Calle Venerable Palafox

Calle Manuel Fraga Iribarne

Colegio Santa Isabel

Urbanización Las Batuecas

Calle Guadalajara

Calle Cerro de los Moros

Calle Fiel de la Tierra

Punto Limpio Fijo

Estos árboles de Navidad, procedentes de cortas ecológicas controladas, se utilizan como estructurante para el compost que se obtiene de la materia orgánica en el Centro de Tratamiento de Residuos de Golmayo, dando una segunda vida a los residuos orgánicos procedentes de la recogida de basura en masa de la ciudad de Soria.