La 'Champanada' de Soria da inicio a las fiestas de Navidad: las fotos

La Herradores se vuelve a llenar de gente festejando la Navidad.MonteseguroFoto

Publicado por Gonzalo Monteseguro Soria Creado: Actualizado:

La Plaza Herradores ha vuelto a ser esta tarde el epicentro de la Nochebuena en Soria. Antes de la cena familiar, miles de sorianos se han reunido con amigos para brindar y celebrar la tradicional Champanada en un ambiente festivo.