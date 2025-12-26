Atención al tráfico: nueve carreteras de Soria requieren precaución por nieve y hielo

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

El frío y las bajas temperaturas se están dejando sentir en las carreteras de la provincia de Soria, bastantes de ellas afectadas por la nieve o el hielo. Pinares, El Valle, la zona de Almazán y el Moncayo requieren atención, según información extraída de la Dirección General de Tráfico, DGT, y el servicio de Carreteras de la Junta de Castilla y León. Un total de nueve carreteras de la red viaria de la provincia tienen aviso de precaución, una de ellas la Nacional 122. Los tramos afectados son diez, ya que la CL-101 tiene alerta en dos tramos.

El listado de carreteras donde es necesario extremar la precaución por la presencia de nieve y especialmente por el hielo es el siguiente:

Nacional 122, de Matalebreras a Pozalmuro entre los puntos kilométricos 161 y 121, donde está prohibido el adelantamiento de vehículos pesados. La prohibición es en ambos sentidos por nieve, en nivel verde.

de Matalebreras a Pozalmuro entre los puntos kilométricos 161 y 121, donde está prohibido el adelantamiento de vehículos pesados. La prohibición es en ambos sentidos por nieve, en nivel verde. CL 101 está en nivel amarillo por nieve entre Ágreda y Noviercas: del kilómetro 0 al 20 está restringida la circulación de vehículos pesados, según la DGT, y temporalmente no se puede pasar de 60 kilómetros por hora.

está en nivel amarillo por nieve entre Ágreda y Noviercas: del kilómetro 0 al 20 está restringida la circulación de vehículos pesados, según la DGT, y temporalmente no se puede pasar de 60 kilómetros por hora. CL 101 , de Ólvega a la N-234, también con precaución por nieve entre los kilómetros 12 a 15.

, de Ólvega a la N-234, también con precaución por nieve entre los kilómetros 12 a 15. CL-116 . El tráfico requiere precaución por hielo en la calzada entre los kilómetros 50 a 55, de Almazán (A15) a Morón de Almazán.

. El tráfico requiere precaución por hielo en la calzada entre los kilómetros 50 a 55, de Almazán (A15) a Morón de Almazán. SO-110 . El hielo afecta también a esta carretera, de Almazán (N111) a Matamala de Almazán (SO 115) en nueve kilómetros, del 0 al kilómetro 9.

. El hielo afecta también a esta carretera, de Almazán (N111) a Matamala de Almazán (SO 115) en nueve kilómetros, del 0 al kilómetro 9. SO-615 . Presenta hielo en la vía desde Garray (N-111) a la SO 650 en cinco kilómetros.

. Presenta hielo en la vía desde Garray (N-111) a la SO 650 en cinco kilómetros. SO-620 . Desde La Rubia (SO-615) a la N-111 se requiere igualmente precaución por hielo.

. Desde La Rubia (SO-615) a la N-111 se requiere igualmente precaución por hielo. SO-800. La conducción por esta vía requiere atención durante casi 15 kilómetros, desde Toledillo (N-234) a El Royo (SO-820).

La conducción por esta vía requiere atención durante casi 15 kilómetros, desde Toledillo (N-234) a El Royo (SO-820). SO-820 . Continúa la presencia de hielo desde la N-11 a Sotillo del Rincón, del kilómetro 0 al 7.

. Continúa la presencia de hielo desde la N-11 a Sotillo del Rincón, del kilómetro 0 al 7. SO-830. La nieve obliga a extremar la precaución en esta carretera, desde Vinuesa (SO-820) al límite de la Comunidad con La Rioja, del kilómetro 12,1 al 23,1.

A tenor de las temperaturas previstas para hoy, la situación podría continuar así durante la mayor parte de la jornada de este viernes 26.