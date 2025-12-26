Adjudicado el suministro de tres sillones dentales en Soria

Imagen de un sillón dental como los que se instalarán en los centros de salud. HDSHDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León, a través de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria (GASSO), ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público la adjudicación a la empresa Asvadent SL, por un importe de más de 71.000 euros (IVA incluido), del suministro, instalación y puesta en servicio de tres sillones dentales que se ubicarán en los centros de salud de Covaleda, Ólvega y Soria Norte.

El contrato incluye tanto el suministro de todos los accesorios necesarios, compuesto por sillón odontológico completo, como de todas las operaciones y conexiones para el correcto funcionamiento de cada equipo. El plazo de ejecución del contrato es de 60 días a partir de la formalización del mismo.

Cabe recordar que el centro de salud de Covaleda contará con una nueva unidad de salud bucodental, tal y como se puso de manifiesto en el último Consejo de Salud de Área, una prestación que viene a mejorar la cartera de servicios en el medio rural y se suma a las ya existentes en Soria capital, Almazán, El Burgo de Osma, Ólvega y San Leonardo de Yagüe.

La adquisición de este equipamiento se encuadra dentro del Plan de Salud Bucodental del Ministerio de Sanidad, cuyo objetivo es garantizar la asistencia sanitaria adecuada a los pacientes en el marco de la Atención Primaria.

Un sillón dental es un equipo especializado y ergonómico que sirve como estación de trabajo central en una clínica, proporcionando soporte cómodo y seguro al paciente mientras permite al odontólogo realizar tratamientos, integrando instrumentos como la lámpara, sistemas de succión y control de aire/agua, y permitiendo ajustes precisos de altura e inclinación para una posición óptima de trabajo.