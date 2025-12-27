El Ayuntamiento de Soria aprueba nuevas ayudas para rehabilitar vivienda

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento continúa gestionando las ayudas para la mejora del parque residencial, tanto a través de fondos europeos como de programas municipales de ecoinversión. La Junta de Gobierno Local aprobó diversas resoluciones para la mejora de la eficiencia energética y accesibilidad en edificios de las calles Travesía de San Pelegrín 1 (807 euros), San José Obrero (2.493) y Condes de Gómara (3.005) [concesiones provisionales] Los Lagunas (7.212), Aduana Vieja (976) y Digo Martínez de Tardesillas (3.606) [definitivas].

Respecto a las certificaciones de obra, se aprobó la última de las ejecuciones de reparación de daños en calzadas por un importe de 118.808 euros, realizadas por Construcciones Beltrán Moñux. También se acordaron las certificaciones 3 (121.682 euros) y 4 (96.652) de la intervención en la Calle Doctrina. Esta obra se enmarca en el programa de zonas de bajas emisiones financiado por la Unión Europea.

El órgano de Gobierno dio luz verde a proyectos de gestión urbanística como el proyecto de normalización en el casco histórico para la unidad Puertas de Pro, 7, promovido por Ceanele Promo S.L., con el fin de adaptar las parcelas al planeamiento urbanístico. Se aprobaron además los proyectos y licencias de obra para el acondicionamiento de dos locales destinados a gimnasio en dos locales de Los Royales.