Cesefor tendrá 9 millones en 2026 para desarrollar 60 proyectos de investigación y tecnológicos

La Fundación Cesefor Castilla y León contará con más de nueve millones de euros este próximo año 2026 para desarrollar los 60 proyectos de investigación y tecnológicos que tiene en cartera y con los que logrará dar empleo a 130 trabajadores.

Entre los proyectos del ámbito autonómico más significativos, el director de Cesefor, Pablo Sabín, apuntó a RetechFor, que cuenta con más de diez millones de euros de inversión y en el que participan un consorcio de entidades, centros tecnológicos y empresas de Castilla y León para la digitalización del sector forestal. El proyecto, activo durante todo 2026, pretende mejorar y digitalizar las cadenas de valor del sector forestal y apoyar a la digitalización de la administración pública de la Junta Castilla y León.

Sabín aseguró que el proyecto pretende aportar tecnología a un sector que está “retrasado” respecto a otros en cuanto a la digitalización por su dependencia a la administración, atomización y carácter rural. “Con este proyecto trabajamos en dos escalas como son la industria y sector privado y en la mejora de la Junta en materias como incendios forestales, aprovechamientos de madera y estadística forestal. Se trata de mejorar la gestión forestal de los montes privados. También se realiza inventario de los recursos forestales”, resaltó.

El director de Cesefor también significó que otro de los proyectos más importantes que lidera Cesefor es el relativo al Bosque Modelo Palencia, que se desarrolla en la mitad medio norte de esta provincia y que trata de impulsar la gestión forestal en ese territorio, asociado a un modelo de gobernanza y desarrollo territorial.

El bosque adopta los valores de la red internacional de bosques modelos y que se basa en la integración de las personas que viven en el territorio, que tienen voluntad de trabajo conjunta y de desarrollo, basado en los recursos forestales.

El Bosque de Modelo Palencia ya ha pasado por una auditoría, que le permitió formar parte de esa red. Previamente, Cesefor activó la Asociación del Bosque Modelo para dinamizar e involucrar a los actores locales, y generar planes de defensa de incendios. Estas acciones tratan además de movilizar los recursos forestales, y generación de modelos rodales demostrativos de selvicultura y formar a los agentes implicados.

“Se trabaja en numerosas temáticas todas relacionadas con activar la gestión forestal de la mano de la Diputación de Palencia. Para el año 2026 vamos a continuar, seguramente con menos fondos, pero con ese espíritu de la red internacional de bosques modelos de gobernanza colaborativa y de trabajo en equipo”, apuntó.

Sanidad vegetal

Desde el Centro Tecnológico de León (Inbiotec) se trabaja en la línea de sanidad vegetal, en concreto, en el ámbito de la lucha contra las enfermedades del castaño como la vispilla y para ello se cría en laboratorio un pequeño insecto, el parásito torymus sinensis. A esto se suma las investigaciones que se realizan para la lucha contra la gnomoniopsis.

Otro de los proyectos más importantes de Cesefor es el de la creación de la Red Estatal de Montes Públicos para impulsar la bioeconomía forestal en Castilla y León que busca mejorar la cooperación y la gestión sostenible de los montes públicos en el contexto del cambio climático y la conservación de la biodiversidad.

Desde Soria se ha creado esta red de la que forman parte las comunidades autónomas, servicios forestales, las direcciones generales de todas las comunidades con competencias forestales y algunas entidades locales que tienen competencias también de gestión forestal como son los cabildos insulares o las diputaciones forales, informa Ical.

"Hemos mejorando las capacidades del personal público a través de formaciones, de visitas cruzadas, a través de transferencia de buenas prácticas, de innovaciones y de herramientas digitales”, indicó para reseñar que en la red participan 700 personas; se han celebrado dos congresos; y se ha credo el primer observatorio de montes públicos de España con nueve millones de hectáreas.

Cesefor también trabaja en el proyecto Smurf durante los próximos cuatro años para conseguir que 200 asociaciones forestales en toda Europa consigan generar actividad económica en los montes, a la vez que se realiza una gestión forestal para conservarlos y adaptarlos al cambio climático.

“En la Unión Europea existen multitud de montes pertenecientes a pequeños propietarios que se enfrentan a la dificultad de gestionarlos y conseguir rentabilidad de sus masas forestales, lo que los aboca al abandono. Uno de los resultados que aspira a conseguir el proyecto es no solo evitarlo sino, además, crear nuevos modelos de negocio que impliquen toda la cadena de valor forestal y que creen empleos en el medio rural gracias a la actividad económica generada en los montes”, resalta Sabin.

Uno de los principales resultados de este proyecto es la creación de la red Laurus, que pretende dar soporte a las asociaciones forestales a través de la transferencia de conocimiento y modelos de negocio y networking.

En el marco del cambio climático Cesefor participa en el proyecto ‘Farclimate', financiado por la Unión Europea, que aborda los retos climáticos desde una perspectiva interdisciplinaria, multisectorial y con la participación de múltiples actores. Sus actividades permitirán identificar los factores climáticos que afectan a sectores económicos clave a nivel local, así como las necesidades y preocupaciones de los distintos grupos de interés.

El proyecto diseñará enfoques innovadores para los sectores de la agricultura, la pesca y la silvicultura, priorizando aquellos más expuestos al cambio climático, mediante el desarrollo de planes de gestión sostenible y recomendaciones estratégicas.

Además, acompañará a regiones y comunidades en procesos de transformación mediante talleres y acciones formativas dirigidas a los actores implicados. También se enfocará en validar soluciones basadas en la naturaleza que sean ecológicamente responsables y económicamente viables, promoverá una comunicación accesible y motivadora, y sentará las bases para una futura red europea de comunidades resilientes al clima.

“Cesefor desarrolla una serie de laboratorios vivos en torno a rodales demostrativos para hacer una gestión forestal más vinculada al cambio climático. Estos están repartidos en distintos sitios de la geografía como Galicia, País Vasco y Castilla y León, y ahora iniciamos unas rodales en otros países de la Unión Europea. La idea es que esos rodales o unidades de gestión se apliquen técnicas de salud y cultura próxima a la naturaleza y con un enfoque hacia la adaptación al cambio climático. Creamos lo que llamamos esos laboratorios vivos, donde participan los actores locales para crear y con ellos esas soluciones de adaptación al cambio climático y la gestión forestal", remarcó.

Por último, precisó que señaló que, Cesefor, desarrolla plataforma Nemus para mejorar los procesos y digitalizar la industria de la madera desde el monte hasta la industria.